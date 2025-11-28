Suscribirse

Le dicen a Iván Cepeda por qué es “tan parecido a Petro”: un mensaje del precandidato es clave

El senador y precandidato del Pacto Histórico sigue enfilando baterías para llegar a la Casa de Nariño.

Redacción Confidenciales
28 de noviembre de 2025, 9:31 p. m.
Iván Cepeda
El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda. | Foto: COLPRENSA

Cada vez se acercan más las elecciones presidenciales en Colombia y los ánimos en el campo político se van poniendo tensos, sobre todo, en las mismas redes sociales.

Precisamente, Diego Santos, reconocido estratega digital, compartió recientemente una columna en un medio de comunicación regional que tituló: ‘Mi voto es por Iván Cepeda’.

Sin embargo, se trata de una columna en la que Santos está es ironizando, teniendo en cuenta que no comparte la corriente política de Cepeda.

Contexto: Los giros de Claudia López frente a Iván Cepeda: primero decía que era un gran senador y ahora habla de “traición”

No obstante, el mismo senador y precandidato presidencial Iván Cepeda compartió la columna de Santos en X y dijo: “Muchas gracias y un abrazo, apreciado Diego. Valoro su decisión”.

Tras lo anterior, Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá, salió a comentar por qué Cepeda es tan “parecido a Petro”. Lo hizo, haciendo alusión al hecho de que el precandidato hubiera enviado un mensaje a Santos, aún cuando el columnista estaba ironizando con que iba a votar por él.

“Iván Cepeda es tan, pero tan parecido a Petro, que ya hasta comparte y agradece artículos de prensa en los que se burlan de él, porque piensa que lo están elogiando”, dijo puntualmente Sandoval a través de su cuenta en la red social X.

