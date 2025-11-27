Claudia López, amiga de Iván Cepeda por más de 20 años, ahora lo ataca porque lidera las encuestas

Claudia López ha generado un revuelo en redes sociales por cuenta de un video que subió, donde lanza duras críticas en contra de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

El hecho sería una simple disputa política, pero ha llamado la atención que López tiene una antigua amistad con Cepeda, por lo que los internautas han recordado un gran número de fotografías y reuniones cuando eran amigos.

Como Cepeda sí está punteando en las encuestas y Claudia no, la exalcaldesa optó por irse contra el aspirante presidencial del Pacto Histórico.

¿De qué se ríe? https://t.co/1gWKMZWhQV pic.twitter.com/S7bRBtsDx1 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 27, 2025