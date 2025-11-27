Confidenciales
Claudia López, amiga de Iván Cepeda por más de 20 años, ahora lo ataca porque lidera las encuestas
La actitud de la exalcaldesa podría ser considerada como la muestra perfecta de que la política es bastante dinámica.
Claudia López ha generado un revuelo en redes sociales por cuenta de un video que subió, donde lanza duras críticas en contra de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.
El hecho sería una simple disputa política, pero ha llamado la atención que López tiene una antigua amistad con Cepeda, por lo que los internautas han recordado un gran número de fotografías y reuniones cuando eran amigos.
Como Cepeda sí está punteando en las encuestas y Claudia no, la exalcaldesa optó por irse contra el aspirante presidencial del Pacto Histórico.
. @IvanCepedaCast la traición no da risa. Pero sere curiosa, señor senador,— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 27, 2025
¿De qué se ríe?
¿De qué se ríe? https://t.co/1gWKMZWhQV pic.twitter.com/S7bRBtsDx1
En el video, Claudia López le habla de la paz total, de los escándalos del Gobierno y sobre todo lo que pasado, pero no se entiende el cambio de actitud si antes eran amigos. Además, López votó por Petro y ayudó a que llegara a la Casa de Nariño. La política es dinámica y se mueve conforme las encuestas.