Los giros de Claudia López frente a Iván Cepeda: primero decía que era un gran senador y ahora habla de “traición”

La precandidata presidencial cuestionó un mensaje que publicó el candidato del Pacto Histórico en su cuenta de X.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 3:03 p. m.
La precandidata a la Presidencia Claudia López cambió sus opiniones políticas sobre el candidato a las elecciones de 2026 del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La exalcaldesa de Bogotá pasó de calificar al actual congresista como “un hombre decente” y “un gran senador”, en medio de las entrevistas radiales, a cuestionarlo públicamente en su cuenta de X por las salidas en falso que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro, la administración a la que él quiere darle continuidad.

Ahora, López lanzó duras críticas a Cepeda después de que este hiciera un comentario en su cuenta de X escribiendo que “no se debe perder el sentido del humor”, un mensaje que desató la molestia de la exalcaldesa.

“¿Y de qué crees que debemos reírnos hoy, Iván? ¿De que la paz total que solo tú defiendes les vende la inteligencia del Estado a los criminales que reclutan niños que luego tu gobierno bombardea? ¿De que el gobierno de Petro se roba los recursos de la UNGRD para comprar congresistas, tiene dos ministros a punto de ir a la cárcel por eso y dos prófugos?”, increpó López a Cepeda.

La precandidata también le dijo al candidato del Pacto Histórico que su partido “ganó las elecciones con financiación ilegal y volándose los topes”; además, le cuestionó por guardar silencio sobre todos esos errores de la administración Petro.

“La traición a la gente, Iván, no es un chiste”, concluyó López en su mensaje a Cepeda, quien pasó de ser un senador de sus simpatías a convertirse en el blanco de sus críticas.

