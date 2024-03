Petro responde a Mordisco, quien dijo que lo apoyó en campaña: señaló que lo quiere “vivo” y “no que lo maten”. Que vaya a “la cárcel”

“Ese es el camino de la paz, que se sepa la verdad, ya después discutimos si perdonamos o no, pero que se sepa la verdad, por eso no está el Ejército aquí”, sostuvo Petro.

Y avanzó en su declaración: “Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten. Cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento”.