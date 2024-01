Perro fue rescatado del techo de una estación de TransMilenio en Soacha; le están buscando familia

“Se revisó su estado de salud, no se encontró ningún daño, pero tampoco identificación. Le pusimos de nombre ‘Mateo’. Este amiguito intrépido se encuentra listo para encontrar un hogar que lo mantenga a salvo “, informó TransMilenio, a través de la cuenta oficial de X, antes Twitter.

Plan de vacunación para perros

Cachorros

Los cachorros no deben tener contacto con otros perros hasta que no estén vacunados, por lo general no deben salir a la calle hasta cumplir los 2 meses de vida. Consulte siempre con el veterinario en qué momento pueden empezar a tener contacto con otros animales, la calle y el pasto.