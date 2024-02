Pese a la gravedad de los hechos, director de la Policía insiste en que magistrados no estuvieron en riesgo por ataques al Palacio de Justicia

Desde el presidente Gustavo Petro, pasando por altos funcionarios de Gobierno como el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y ahora el director de la policía, general William Salamanca, insisten en que los hechos ocurridos el jueves en el Palacio de Justicia no revisten gravedad, pese a que es un hecho que los magistrados de la Corte Suprema estuvieron sitiados por varias horas hasta que, por fin, los dejaron salir.

Urgente | Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están sitiados, manifestantes bloquearon los accesos y no los dejan salir. La situación es grave

El general Salamanca ratificó la versión según la cual un pequeño grupo se tornó violento, pero fue reprimido por otro sector de los protestantes. “Yo me encontraba en el lugar. Con relación a personas que pretendieron ingresar y que otras personas evitaron o que las contuvieron, aquí hay ya una investigación que adelanta la Policía con la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el director de la Policía.

Sobre los delincuentes que atentaron contra el Palacio de Justicia, Salamanca dijo que están en proceso de identificación. Todavía, sin embargo, no hay una sola captura, como solicitó el presidente Petro ese día.

El director Salamanca también explicó por qué la Policía tardó horas en intervenir y afirmó: “Me comuniqué con el señor presidente de la Corte (Suprema) para preguntarle cómo veía la situación, el contexto, el entorno. Porque sí se veía algún asomo de violencia. La Policía, sin dudarlo, previos protocolos de actuación, procedería a desalojar a esas personas y él me pidió que no”.

Salamanca recuerda que, en ese momento, cuando habló con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra, sobre una posible intervención, este le afirmó, ”que no lo hiciera, que tuviera en cuenta la mesura, que no era el momento, que esas personas en dos horas podían retirarse y que ellos preferían que la Policía no interviniera”.