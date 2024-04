Petro no “escucha” al pueblo y se radicaliza; hay preocupación por dura advertencia que hizo en público

Luego, agregó: “Dejen de gritar mentiras, no le vamos a quitar la pensión a nadie y no le vamos a quitar la EPS a nadie. Este 1 de mayo que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. Ya habló el odio, ahora que hable el amor. El gobierno del cambio debe ser más profundo, tiene que escuchar y dejar que la gente mande”.

Mientras que el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, señaló: “Este trino, lleno de odio, mentiras y manipulación grosera, demuestra que Petro está en pánico porque violó los topes electorales, ganó con trampa y aliado con criminales. No hay tal golpe. Lo que sí debe haber es aplicación de la Constitución. Petro no está por encima de la ley”.

Cabe mencionar que el presidente de la República recalcó en el trino que no buscará extender su mandato. “Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después la historia juzgará”, sentenció.