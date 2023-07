Pilas: están vendiendo entradas duplicadas de Viva la Salsa en Cali

En varias ciudades de Colombia se llevarán a cabo, entre la última semana de julio y la primera de agosto, una serie de conciertos que congregarán a importantes exponentes de la salsa.

Bajo el paraguas del Tour Viva la Salsa se reunirán en tarima Rubén Blades, Óscar de León, Los Hermanos Lebrón, el Grupo Niche, entre otros. El evento ha causado mucha expectativa entre los seguidores de este género y por eso los estafadores han querido sacarle provecho.

El Grupo Niche hace parte de la nómina del Tour Viva la Salsa. | Foto: Juan Carlos Sierra / Semana

Así lo denunció el productor de eventos, Ricardo Leyva, quien está detrás del Viva la Salsa, en sus redes sociales.

De acuerdo con Leyva, “personas inescrupulosas están creando páginas falsas de venta de boletería para estafar al público”.

Los estafadores estarían usando la imagen del concierto para vender entradas falsas para los conciertos en Bogotá, Envigado, Cali y Barranquilla.

En ese sentido, Leyva instó a los interesados a comprar las entradas solo a través de los canales oficiales para evitar perder su dinero. “Recuerda que para comprar entradas para el ‘Tour Viva la Salsa’ debes hacerlo únicamente por medio de la página web www.tuticket.com.co o en el WhatsApp 3202548080″, precisó el productor.

La primera parada del Tour Viva la Salsa será Envigado el 28 de julio, en el estadio Polideportivo Sur. La segunda parada del evento es el estadio El Campín de Bogotá el 29 de julio. Luego, el turno será para Cali, en el estadio Pascual Guerrero, el 4 de agosto, y el cierre lo tendrá Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez, el 5 de agosto.

El concierto en Cali se llevará a cabo el 4 de agosto. | Foto: DANIEL JARAMILLO

Óscar de León habló con SEMANA

SEMANA: ¿Cómo llega Óscar de León a los 80 años con esa vigencia y esa vitalidad?

Óscar de León (O.L.): Amar tu profesión, saber que en la vida hay que hacer las cosas bien y, si hay algo malo, pues aprender de ello para no volver a cometerlo. Hacer mucho ejercicio, tener una vida sana en todos los aspectos. Descansar mucho, dormir bastante. Erradicar las drogas y el alcohol en tu vida. Nunca he estado en nada de esas cosas y eso me ha permitido llegar a los 80 años con vitalidad y con ganas de seguir adelante. Si la vida me favorece, duraré 100 años cantando.

SEMANA: Muchos artistas del género de la salsa no han tenido esas mismas convicciones. ¿Cómo logró abstraerse de ese mundo de drogas y de excesos del medio artístico?

(O.L.): Creo que por el respeto a mi familia. Y el consejo a tiempo de mi madre y de sus cuidados. Ella siempre estaba pendiente de aconsejarme, de preguntarme en qué andaba, de decirme “¿de dónde trajiste eso que tienes en la mano?”. Todo eso lo recuerdo hoy con agradecimiento, porque aun siendo muy pobres, mi madre nos dio una enseñanza de valores y conceptos de vida que me han servido durante 80 años.

El artista venezolano ofrecerá cuatro conciertos en Colombia. | Foto: Getty Images

SEMANA: Colombia, desde hace muchos años, ha estado hermanada con Venezuela a través de la salsa y su nombre en medio, como parte de esa unión, ¿cómo lo recuerda?

(O.L.): Desde que arranqué mi carrera musical, cuando formé La Dimensión Latina, empecé a viajar a Colombia, donde mis canciones comenzaron a convertirse en éxito. Llegamos a través de Cúcuta, a tocar en un lugar que ahora no recuerdo, y veía con sorpresa que los empresarios se peleaban por contratar a La Dimensión Latina. Y también fuimos, a finales de los 70, a una Feria de Cali, por primera vez, donde La Dimensión Latina se veía como una cenicienta al lado del Gran Combo y de las grandes orquestas. Pero salimos con laureles de ese concierto. La gente enloquecida nos aplaudía. Y desde ese momento no dejaban de invitarnos a esa Feria, que es una de las más grandes del continente. También tocábamos en Bogotá, en Manizales, siempre con la misma acogida.

SEMANA: Su fama entonces le debe un pedacito a Colombia…

(O.L.): Un pedacito no, un pedazote bien grande. A Colombia la amo. Si no hubiese nacido en Venezuela, me hubiese gustado nacer en Colombia. Por todo lo que representa: su gente, la manera como tratan a los demás, su paisaje natural, esos parajes con casitas pintadas de colores y helechos colgando en sus ventanas. Eso enamora a cualquiera.

SEMANA: Maestro, en una época, que usted conoce bien, éramos los colombianos los que viajábamos a Venezuela a buscar días mejores. Hoy han salido millones de venezolanos a migrar en muy malas condiciones por el mundo. ¿Cómo lo toca a usted ese tema como venezolano?

(O.L.): Duele ver que muchos compatriotas quieran regresar a su país y no puedan. Pero también creo que, a dónde vayan, el comportamiento debe ser el mejor para que nos sigan abriendo puertas. Que no tengamos que producir quejas en los países a los que llegamos.

SEMANA: ¿Usted también ha sentido deseos de regresar a su país?

(O.L.): Hace mucho que no vivo en Venezuela, pero siempre procuro estar informado de lo que ocurre. Sé que las cosas no han sido fáciles, pero también sé que muchos han querido que las cosas mejoren para poder reencontrarse con sus familias. Eso ha sido lo más triste, tantas y tantas familias que se han quebrado con tanta migración.

SEMANA: Llorarás, Siéntate ahí, Detalles, Sigue tu camino… es difícil elegir entre sus canciones. ¿Cuáles son las que no pueden faltar cuando canta en Colombia?