Polémica: estas son las agudas críticas de la Comisión de la Verdad a la cooperación de EE. UU. con Colombia en la lucha contra el narcotráfico

SEMANA conoció borradores de las discusiones en la Comisión de la Verdad, en las que básicamente se culpa al Estado y a las Fuerzas Armadas por el conflicto en Colombia. Los grupos criminales son vistos, prácticamente, como una consecuencia. En cuanto a EE. UU. y su cooperación con Colombia, probablemente estallará la controversia porque se recomendaría cambiar las reglas de juego en la lucha antidrogas.

La Comisión de la Verdad también se refiere a la cooperación internacional (DEA, Europol, Interpol, Plan Colombia, etc.), que ha dado resultados en la lucha contra la criminalidad.

No obstante, la recomendación es “promover nuevos enfoques en la política de cooperación internacional”, partiendo de la base de “formular una nueva política de cooperación en materia de seguridad y defensa que se ajuste a la nueva visión de seguridad, transformación de las Fuerzas Militares y de Policía, y del cambio de enfoque en la regulación del mercado de drogas”.

En el caso de Estados Unidos, sugiere condicionar el apoyo que da ese país en la lucha contra las drogas ilegales: “Dejar atrás la agenda de cooperación militar con los Estados Unidos que se basa en la agenda antidrogas, delimitar y transparentar a través de reglas públicas el campo de acción de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y acordar el traslado de la reserva de los acuerdos a los que hayan llegado los narcotraficantes procesados en ese país”.

Curiosamente, uno de los escándalos que sacudió la campaña presidencial estaba relacionado con los ofrecimientos de no extradición que hizo gente del Pacto Histórico a los extraditables en las cárceles, en caso de que Petro fuera elegido presidente, como se escuchó a Roy Barreras en los ‘petrovideos’ revelados en exclusiva por SEMANA.

Vale la pena recordar la renuncia hace pocos meses del comisionado Carlos Ospina, mayor en retiro, quien dijo por qué no podía avalar lo que venía en el informe final. Sobre Estados Unidos, aseguró que su cooperación es vista como injerencia en la Comisión de la Verdad.

SEMANA: ¿Qué otros temas no se tocaron? ¿La injerencia extranjera, por ejemplo?

Carlos Ospina (C. O.): Se tocó profundamente la injerencia de Estados Unidos dentro del conflicto, el Plan Colombia. Pero se tocó tangencialmente la injerencia de Rusia, por ejemplo.

SEMANA: Al parecer, al Plan Colombia lo despedazaron...

C. O.: No lo diría tanto así. Pero al Plan Colombia no podemos estigmatizarlo como un plan de guerra, sino un plan de desarrollo de un país hermano que nos da la mano para salir de este momento tan difícil. Analizan a profundidad el Plan Colombia, pero no la injerencia de otros países.

SEMANA: ¿Por qué sí hablan de Estados Unidos, pero no de Venezuela y Rusia?

C. O.: Es una buena pregunta, pero esa respuesta no la tengo. Le entregué al presidente de la Comisión un libro que tengo de este asunto.

Este martes se sabrá finalmente cuál será la posición oficial de la Comisión de la Verdad sobre este particular. Coincidentemente, varias de las posturas de los comisionados que quedaron en evidencia en los borradores publicados en exclusiva por SEMANA, van en la misma línea del plan de gobierno del presidente electo Gustavo Petro.

Durante la campaña, incluso, Petro generó polémica tras conocerse que personas del Pacto Histórico, entre ellas Piedad Córdoba, visitaron a extraditables en las cárceles para ofrecerles la no extradición si él ganaba. Igual sucedió cuando salió a la luz pública que su hermano Juan Fernando Petro visitó en La Picota a varios condenados por corrupción y masacres para hablar de “perdón social”. Petro también ha dicho que las reglas de la extradición deben ser replanteadas y habló de una JEP para narcos.

¿El informe final de la Comisión de la Verdad será un espaldarazo a las discusiones y argumentos de la izquierda durante décadas?