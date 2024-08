Policía y Fiscalía investigan atentado a bala contra Luis Guillermo Muñetón, abogado de Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico

“Los hechos se presentaron tipo 5:10 de la tarde, cuando estacioné mi camioneta en un establecimiento de comercio entre las calles 96 y 98 con carrera 64. No me demoré mucho, pues fue cuestión de 10 minutos más o menos”, expresó el abogado.

De igual manera, sostuvo que: “Al salir, me percato de que viene un tipo de gorra roja con camiseta negra y no pierdo contacto visual con él. Cuando intentó desenfundar su arma, se le atravesó un taxi que le impidió acercarse. Me arrojé en la parte delantera de mi camioneta y, con mi arma de uso personal, reaccioné a los disparos”.