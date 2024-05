¿Por qué se marcha el primero de mayo en Colombia y por qué molesta que el presidente Petro se una a la movilización?

Cada primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una fecha muy importante para los trabajadores no solo en el país, sino en muchas otras naciones en las que también se conmemora esta fecha para reclamar por mejores condiciones laborales.

En 1868, el presidente Andrew Johnson aprobó la jornada de ocho horas en la Ley Ingersoll para algunos trabajadores, como los de obras públicas o los empleados de oficinas laborales, pero no sucedió lo mismo con quienes laboraban en las fábricas, pues la mencionada norma no contó con el apoyo de los patronos y algunos estados establecieron cláusulas que permitían aumentar la jornada laboral.

Sindicatos no se prestarán “para entregarle las banderas” a Petro en las marchas del primero de mayo: “No es un país socialista”

Contexto: Sindicatos no se prestarán “para entregarle las banderas” a Petro en las marchas del primero de mayo: “No es un país socialista”

Respeto por la autonomía

Por ello, Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente de la CGT Antioquia, dijo que la federación departamental no saldrá a las calles este miércoles, teniendo en cuenta que el presidente Petro se sumará a las marchas.

“No se va a prestar (el CGT Antioquia) para entregarle las banderas al Gobierno nacional en cabeza del señor presidente. Es que el movimiento sindical tiene que tener su autonomía, su independencia. Nosotros no estamos de acuerdo con como está dirigiendo este país. No estamos de acuerdo cómo quiere hacer sus reformas. No estamos de acuerdo con el irrespeto que se les da a quienes pensamos diferente”, dijo Gómez en Vicky en Semana.