Preocupante cifra de feminicidios en el país: 443 en lo que va de 2023. Procuradurá constituye agencia especial en el caso de Michel Dayana

La situación de violencia contra las mujeres no cesa en el país y la cifras de feminicidios en el país son alarmantes, luego de que se registrara la muerte de la menor Michel Dayana González en Cali el pasado 8 de diciembre, por lo que la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el incremento en 443 casos en lo que va de 2023.

Agencia especial para el caso de Michel Dayana