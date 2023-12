“Que pague por lo que hizo”, así reaccionó el padre de Michel Dayana tras la captura de Harold Echeverry el presunto feminicida

“ Siento un descanso. Mi hija no está, pero esto es un alivio para toda la familia”, dijo el padre de la menor, quien desapareció el pasado 7 de diciembre, en el día de las velitas, y fue hallada muerta el 8 de este mes.

En declaraciones a Noticias Caracol, Genaro señaló que se sentía tranquilo y feliz con la captura de Echeverry, luego de enterrar a su hija en el cementerio. “En el trayecto me llegó la noticia, fue electrizante, fue una noticia refrescante, me volvió el alma. La verdad es una satisfacción grande que hayan capturado a ese animal, porque ese no es una persona”, dijo.