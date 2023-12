Primicia: Defensa del presidente Gustavo Petro solicitó la “exclusión de denuncia”, por confesiones de Nicolás Petro de delitos en campaña

Pero eso no es todo, la defensa del mandatario Petro no solo está dejando sin validez la confesión de Nicolás Petro, porque esta se habría dado en un fallido proceso de colaboración con la Fiscalía, cuando estaba negociando un preacuerdo para no terminar en prisión. Además, pidieron el archivo de seis denuncias, sobre el mismo tema, que parecieran temerarias.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.