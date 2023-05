Preocupante hallazgo en restaurante chino de Ibagué: encontraron malas condiciones higiénicas y falta de permisos.

Las autoridades acudieron a un restaurante chino de Ibagué (Tolima) para constatar la denuncia de un ciudadano, quien habría adquirido un producto en aparente mal estado, dejando en evidencia las malas condiciones de salubridad del establecimiento comercial Li King Chino, ubicado en la avenida 15.

De acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, al llegar al lugar lo encontraron lleno de plagas. Asimismo, lograron evidenciar malas prácticas y falta de permisos, por lo que fue cerrado.

“Encontramos plagas, había cucarachas, malas prácticas de manipulación de alimentos, incumplimiento en la cadena de frío, actividades de limpieza deficientes, documentación que no estaba al día y no llevaban seguimiento al plan de saneamiento”, aseguró Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal.

Las autoridades sanitarias de Ibagué constataron que el restaurante chino tenía malas prácticas de manipulación de alimentos. - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

Según la autoridad sanitaria, se presentaron al establecimiento gracias a la denuncia de varios consumidores. Una de las más impactantes fue compartida en redes, se puede ver uno de los arroces baboso, y según el denunciante, también tenía mal olor. Aunque hizo el reclamo, el restaurante no le habría dado explicaciones.

Por ahora, el sitio fue sellado de manera temporal, y en un tiempo que no fue detallado, la Secretaría de Salud volverá para verificar si puede existir una reapertura.

De otro lado, una situación similar se presentó en Cartago (Valle del Cauca), donde las autoridades atendieron el llamado de la comunidad por las malas condiciones de salubridad que, al parecer, mantenían en un establecimiento comercial del municipio.

Según el reporte de la Policía Valle, en el restaurante de comida asiática hallaron que varias especies de animales eran sacrificadas dentro del establecimiento, por lo que fue cerrado de manera preventiva.

Las autoridades evidenciaron que habían malas condiciones de higiene en el establecimiento comercial. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En el sitio encontraron vivos chivos, conejos y gallinas dentro de costales, incumpliendo las medidas de salubridad. Además, había trampas para ratones por todo el restaurante y bolsas que eran usadas para reempacar carne.

En el restaurante encontraron trampas para ratones. - Foto: Cortesía Policía Nacional

Los hallazgos fueron evidenciados por funcionarios de la Secretaría de Salud de Cartago y uniformados de la Policía, quienes se encargaron de la respectiva inspección en la que además encontraron un chivo dentro una canasta y agonizando.

En la cocina del restaurante encontraron un chivo en malas condiciones. - Foto: Cortesía Policía Nacional

“Eso es un chivo, no vaya a decir que es un perro. Acabamos de traer esos animales de la galería, los animales no son para la comida china, son para consumo de nosotros. No hemos matado al chivo, aún está vivo”, dijo la dueña del restaurante al momento de la inspección.

Cinco restaurantes fueron sancionados por el Dagma

Cinco restaurantes se hicieron merecedores a sanciones contenidas en el Decreto 2811 de 1974, al ser sorprendidos en flagrancia por personal del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), disponiendo sus residuos en los corredores gastronómicos de la avenida 4 norte con calle 52, del sector la Flora.

También, en la carrera 83C entre las calles 25 y 42 del barrio Ciudadela Comfandi, en el sur de la capital vallecaucana. En la actividad realizada en el norte de la ciudad, se contó con el acompañamiento y apoyo de personal del Departamento de Planeación Distrital.

En lo corrido de 2023, los técnicos y profesionales operativos del Grupo de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Dagma han impuesto 62 medidas preventivas a restaurantes de los diversos sectores gastronómicos de la ciudad.

Acciones de inspección de bolsas con residuos abandonadas en vía pública permiten a la autoridad ambiental realizar la identificación plena de infractores. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Esta sanción busca detener y corregir de manera inmediata la afectación ambiental causada por el posible infractor y va acompañada por un informe técnico al área jurídica de la autoridad ambiental, donde, con base en la norma ambiental, se podría dar inicio a un proceso sancionatorio.

En 2022, el Dagma impuso 53 medidas preventivas e inició 320 procesos sancionatorios a infractores ambientales por la disposición inadecuada de residuos en vía pública, lo que demuestra la efectividad de la estrategia de inspección manual de las bolsas con residuos abandonadas en vía pública que ha implementado la autoridad ambiental, acción que permite la identificación plena del infractor gracias a las facturas, empaques y otros elementos identificables al interior de la bolsa.