Presidente de la Corte Constitucional advirtió riesgos de cerrar la JEP; de paso, le respondió a Santos: “No marca la agenda”

A esas declaraciones fue que se sumó el presidente de la Corte Constitucional, quien desde el Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, que este año se desarrolla en Manizales, Caldas, le respondió la petición que hizo el expresidente Juan Manuel Santos para que ese tribunal resuelva justo una demanda sobre el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz: “No sé de qué asunto está hablando, no sé qué magistrado lo tendrá. En cualquier caso, muy respetable el expresidente, pero él no le marca la agenda a la Corte Constitucional, la Corte tiene unos términos, tiene unos reglamentos y tiene un orden de evacuación de los asuntos (…) soy de agradecido que haya venido al evento, pero la agenda de la Corte, es la agenda de la Corte”.