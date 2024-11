De no obtener la respuesta gubernamental, las aceptaciones de cargos por parte de los máximos responsables en los casos que existen solamente se quedarán en eso y no habrá reparación para las víctimas, lo cual afecta la búsqueda de justicia.

“Porque si no, finalmente de nada, quedan las aceptaciones y la verdad, si no tenemos esa vía restaurativa en este caso”, precisó el presidente de la JEP, quien se posesionó en ese cargo hace pocos días.

“Eso no se trata simplemente de la renuncia a la presión de inocencia, es contar la verdad. Entonces, porque lo que están pidiendo las víctimas es la verdad. Aquí no simplemente yo acepto responsabilidades, no, la condición para estar en la jurisdicción no solamente es reconocer, en el caso de la vía dialógica, sino aportar a la verdad”, detalló.