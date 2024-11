Excomandantes de las Farc reaccionaron al anuncio de la JEP de imputarles cargos por reclutamiento de menores durante el conflicto

“Eso no se trata simplemente de la renuncia a la presión de inocencia, es contar la verdad. Entonces, porque lo que están pidiendo las víctimas es la verdad. Aquí no simplemente: yo acepto responsabilidades, no. La condición para estar en la jurisdicción no solamente es reconocer, en el caso de la vía dialógica, sino aportar a la verdad”, explicó.