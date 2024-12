Desde la Cumbre de Presidentes en Cartagena, el Presidente Juan Manuel Santos sigue minuto a minuto, la reunión que se lleva a cabo en Bogotá entre los negociadores del proceso de paz con las FARC y los representantes del No.



Es la primera vez que se sienta directamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez con los jefes del equipo negociador para revisar cada punto de los disensos en el acuerdo de paz con las Farc. También llegaron desde tempranas horas, el exprocurador Alejandro Ordóñez y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, en representación de la oposición.



Desde La Habana -dijo el Presidente Santos- regresaron el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle; el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, con el propósito de no pararse de la mesa hasta que evacúen todos los puntos.

“Hay que hacerlo pronto porque el tiempo conspira contra el proceso. El cese al fuego pactado es muy frágil”, dijo el Primer Mandatario, en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se lleva a cabo en Cartagena.

Esta es quizá la reunión más importante que se ha desarrollado, después de los resultados del Plebiscito, en el marco de lograr una renegociación de los acuerdos de La Habana.



En este momento, en la mesa en Bogotá se revisan las propuestas del No frente a los comentarios e inquietudes de las FARC. Esto teniendo en cuenta que se han analizados cientos de propuestas al acuerdo, en lo que Santos ha calificado como un “diálogo constructivo y provechoso”.

El Presidente fue enfático en que en un tiempo muy corto se logrará conseguir que un conflicto de 52 años, que ha dejado más de 250 mil muertos y 8 millones de víctimas y desplazados, llegue a su fin. En el marco de este evento, Santos también envió otro mensaje importante frente a lo que será el futuro del acuerdo de paz.



El Primer Mandatario aseguró que está en la búsqueda de un mecanismo de refrendación que no polarice más al país. “Vamos a ver qué camino es el que menos polariza. Me han dicho que un nuevo plebiscito, la propia oposición no quiere un nuevo plebiscito de pronto eso vuelve a polarizar, entonces yo escogería el camino que menos nos polarice y que quede un nuevo acuerdo más legitimado, más amplio y más profundo”, dijo.



Se espera que la reunión en el Ministerio del Interior se prolongue durante la tarde.