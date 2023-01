Primicia: citan a declarar a exviceministra de Minas por irregularidades en informe; aportaría chats que demostrarían que la ministra Irene Vélez mintió

SEMANA conoció, en primicia, la citación que acaba de hacer la Procuraduría General de la Nación a la exviceministra de Minas Belizza Ruiz, en medio de las investigaciones que adelanta el ministerio público por posibles irregularidades en la elaboración y publicación de un informe titulado “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”.

Según pudo establecer SEMANA con altas fuentes del ministerio público, la declaración será este martes 31 de enero, de manera virtual.

Con el documento que es motivo de pesquisas por parte de la Procuraduría General, la ministra Iréne Vélez buscó sustentar, entre otras cosas, que Colombia no necesita nuevas exploraciones de gas porque las reservas para consumo interno podrían alcanzar hasta 2042.

Para sorpresa de muchos, incluidos los funcionarios del Ministerio de Hacienda, la ministra volvió a afirmar en el Foro Económico Mundial que no se van a firmar más contratos de exploración de petróleo y gas. Por tercera vez consecutiva, el ministro José Antonio Ocampo desmintió ese anuncio y advirtió que los números de Vélez no son “estimaciones finales de las reservas”. Finalmente, anunció que se reunirá con el Gobierno y Ecopetrol para determinar si los contratos existentes suplen las necesidades del país.

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. - Foto: Ministerio de Minas y Energía.

La citación la hizo la Sala Disciplinaria de Instrucción y en ella se espera conocer su versión sobre las posibles falencias que se habrían presentado en su elaboración, suscripción, utilización y posterior publicación, así como de los insumos de trabajo que sirvieron como soporte del que conoció la opinión pública.

Ruiz Mendoza, que dará su testimonio bajo la gravedad de juramento, será la primera de varios funcionarios que serán citados por el organismo de control, “con el objetivo de lograr individualizar a los servidores públicos o particulares disciplinables que hayan participado en el proceso”, señala el auto de la Procuraduría.

Si bien no se trata del informe anual que emite la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), expertos en el tema resaltaron varios errores técnicos y jurídicos cometidos por Vélez en el análisis que lideró. Por ejemplo, en contra de estándares internacionales, la ministra tuvo en cuenta no solo reservas probadas, sino las probables y posibles, con menos probabilidades de que resulten en recursos de calidad. De esta manera, no puede afirmar que existen reservas que podrían abastecer al país hasta por 19 años.

Sin embargo, este no es el mayor de los problemas para la ministra Vélez. Luego de la publicación del informe, funcionarios y exfuncionarios de MinMinas no solo desacreditaron el documento, sino que aseguraron que se pusieron sus nombres allí sin previa autorización o aprobación del mismo.

No solo la exviceministra tuvo diferencias con Irene Vélez

Camilo Andrés Rincón, exdirector de Hidrocarburos, afirma que fue incluido como coautor del informe sin participar, dado que se desconocieron sus aportes y correcciones al documento. De esta forma, también se incluyó a dos de sus colaboradores en la entidad y a exfuncionarios de la ANH, quienes solo aportaron información previa.

En medio de las duras críticas de exfuncionarios y expertos del sistema, los más fuertes reparos venían desde adentro del ministerio y eran liderados por Belizza Ruiz, ahora exviceministra de Energía. El viernes, el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia al cargo, la misma que le había solicitado la ministra Vélez hace dos semanas.

Antes de su salida, Ruiz no tardó en cuestionar el contenido del documento y aseguró que se puso su nombre sin haber formado parte del mismo. En entrevista con Caracol Radio, Ruiz dijo que conoció el informe cuando se publicó y que este nunca pasó por su despacho para revisión.

Moción de censura Ministra de Minas y Energía Irene Vélez - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ruiz, durante los primeros meses del Gobierno, fue uno de los principales dolores de cabeza de la ministra Vélez. La exviceministra es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta además con maestría y doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). Incluso, hizo estudios de posdoctorado en el Instituto de Ingeniería de la misma institución. Precisamente, se le consideraba la funcionaria con más conocimiento técnico de la cartera.

Según conoció SEMANA por fuentes cercanas, la llegada de Ruiz al Ministerio de Minas y Energía se dio por medio de la convocatoria que abrió el Gobierno para colombianos con doctorado que quisieran aportar su experiencia y conocimiento a la administración. La inclusión de la académica al ministerio fue decisión final del presidente, sin tomar en consideración temas políticos y compromisos burocráticos.

Todo apunta a que el tecnicismo de Ruiz fue un obstáculo para Vélez. Trabajadores del ministerio le contaron a este medio que, desde el principio, la exviceministra estuvo de acuerdo con la línea del Gobierno, la cual plantea una transición energética que haga que el país migre a energías más limpias. Por esa razón, en octubre del año pasado, en el Congreso de Naturgas, Ruiz sostuvo que no iba a haber más contratos de “exploración ni explotación” y agregó una polémica frase en un auditorio lleno de expertos, líderes de compañías del sector y gremios: “No comprendo qué parte de esa frase no ha podido entenderse”.

A pesar de esto, los problemas comenzaron porque mientras Vélez quería soluciones ágiles para el alza de los precios de la energía, Ruiz se ajustaba a lo técnico. A su vez, en términos de transición energética, mientras la ministra busca un cambio drástico para cumplir con el objetivo del presidente Petro, la exviceministra proponía que no fuera de la noche a la mañana.

Lo que comenzó con diferencias terminó con duros roces entre ambas y un bloqueo a las funciones de la exviceministra por parte de Vélez, quien no contaba con ella desde hace varias semanas. Fuentes cercanas le contaron a SEMANA que el ambiente del Ministerio de Minas y Energías se volvió “desagradable y tenso” a raíz de esta rivalidad y que la falta de articulación viene desde poco después de la posesión de Ruiz.