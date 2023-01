Así fue la férrea defensa de la ministra Irene Vélez al informe sobre autosuficiencia de petróleo y gas

No cesa la controversia en torno al informe que presentó el Ministerio de Minas y Energía, respecto a las reservas de petróleo y gas del país, y que han despertado un sinnúmero de críticas, debido a que las cifras reportadas no coinciden con la información ofrecida por las empresas del sector minero-energético y mucho menos, con el reporte que entregó el anterior director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora.

Esta nueva polémica, que deja muy mal parada a la ministra Irene Vélez y a su equipo de trabajo, ha provocado que en muchos sectores políticos, en especial de oposición, se esté pidiendo su renuncia al considerar que se estaría “engañando al país” al tiempo que se está poniendo en juego el futuro de la economía nacional.

Sin embargo, la jefa de la cartera minero-energética no ha dudado en salirle al paso a la controversia, por lo que en un encuentro con medios de comunicación explicó los datos que soportan el documento “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, al que defendió sin ningún titubeo al asegurar que no se trata de un informe de reservas, sino que en este se exponen “cifras potenciales para tener conversaciones propositivas, unificar cifras del sector, comprender cuáles son los contratos en fase cero y suspendidos y entender que, además de las reservas probadas, hay otros recursos de los cuales se beneficiaría el país”.

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en declaraciones a medios en torno a la polémica del informe que señala el panorama de las reservas de gas y petróleo en el país. - Foto: Ministerio de Minas y Energía.

Reiteró que el documento es un estudio sobre el estado actual de los contratos vigentes y el posible potencial gasífero de los distintos descubrimientos que han hecho los operadores, por lo que, con base en ello, sostuvo que el país “tendría un potencial de gas hasta 2037, con reservas certificadas y recursos contingentes”. Asegurando además, que este insumo informativo no contiene cifras erróneas y que su elaboración cuenta con validación técnica respectiva de los profesionales que estuvieron a cargo de la redacción del mismo, en cumplimiento con sus funciones.

“Quiero aclarar dos cosas: lo primero, nunca se falsificaron firmas, y lo segundo, nunca se presentaron datos erróneos, ni una metodología que tenga ambigüedades”, fueron las primeras palabras de Vélez y con las que arrancó su defensa en torno a la información presentada en el documento ya mencionado.

Con base en lo anterior, comenzó a desglosar los puntos claves y que han desatado la ola de críticas en contra la cartera. Frente a las firmas que soportan el documento, dijo que mención del Presidente Gustavo Petro, la Viceministra Belizza Ruiz y de ella misma, hace parte de un “reconocimiento” que está estandarizado para cualquier documento que se elabore desde el sector público.

“Esto no quiere decir que haya una falsificación de firmas. Creo que hay una insinuación incorrecta, que afecta, por supuesto, la ética que hemos trabajado en esta cartera y que me hace preguntarme si aquí hay otros intereses, movilizándose detrás de una insinuación tan grave como esta”, afirmó.

"Es fundamental trabajar en una política pública enfocada en los recientes descubrimientos de empresas como: @ECOPETROL_SA, @Shell y @petrobras para migrar esos recursos a reservas y contribuir a la autosuficiencia del país" aseguró la Ministra @IreneVelezT pic.twitter.com/bVZMPAG1mI — Minenergía (@MinEnergiaCo) January 25, 2023

Acto seguido, se refirió a las reservas donde sostuvo que “en este documento no hay cifras falsas”, al tiempo que indicó que el nombre del mismo es muy claro en su propósito: “pretender que este documento es el informe de las reservas es un error, pero nosotros no hemos cometido ese error. Aquí, alguien más está diciendo que el documento es lo que no es”.

Dijo además que el informe de reserva se presenta anualmente para el mes mayo, por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que, con lo que se informa en el documento en mención “no estamos suplantando esa responsabilidad misional. Lo que estamos haciendo es un documento de análisis”.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ratificó que Colombia no otorgará nuevos contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas. - Foto: Foro Económico Mundial.

“Para nosotros es absolutamente necesario tomar decisiones de política pública informada, y la manera de informarnos es haciendo estos documentos de análisis. En esto somos absolutamente estrictos, en tomar decisiones sustentadas y si necesitamos crear un documento para sustentar nuestras decisiones, así lo hacemos y este no es el único documento que sustenta nuestras decisiones, hay varios. Estamos elaborando otros y seguiremos elaborando más”, dijo.

Así mismo, manifestó que el documento de análisis presentado, que es público y que se encuentra colgado en la página web del Ministerio de Minas y Energía desde el año pasado, tiene como función “asegurar que conocemos cuáles son los recursos y que conociéndolos, ese balance de recursos, los podemos pasar a reservas a través de política pública. Aquí no hemos dicho, nada distinto a eso”.

“Las cifras que están ahí, son cifras que están sustentadas en la información que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es la información que las empresas han entregado públicamente. Ecopetrol ha entregado esa información, lo ha hecho también, entonces aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera, como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país”, recalcó.

Por último, la ministra Vélez afirmó que dentro del empeño del actual Gobierno por llevar a cabo la transición energética “se necesita tener conocimiento técnico y ese conocimiento técnico es integral de todas las instituciones que hacen parte de este sector”; por lo que enfatizó que “no se trata de personalismos ni de mesianismos”.

La Ministra @IreneVelezT ratificó el compromiso del equipo técnico del Ministerio @MinEnergiaCo para trabajar y avanzar hacia la #TransiciónEnergéticaJusta y hacer de Colombia 🇨🇴 una Potencia Mundial de la Vida. pic.twitter.com/AnuneiyzzI — Minenergía (@MinEnergiaCo) January 26, 2023

“Aquí somos un equipo de trabajo porque la transición energética justa necesita esa integralidad y con esa responsabilidad de integralidad, este equipo que aquí puesto, súper profesional, súper preparado y técnico, está precisamente, avanzando para hacer de Colombia, potencia mundial de la vida”, puntualizó.

En esta férrea defensa del documento de análisis sobre el panorama del sector de hidrocarburos del país, la ministra Vélez estuvo acompañado de los directores y/o presidentes de las entidades adscritas al Ministerio como son Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). Al igual que de ANH, Agencia Nacional de Minería (ANH), el Servicio Geológico Colombiano, y del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).