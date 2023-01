Atención: aumentan sectores políticos que piden renuncia de ministra de Minas; Robledo dice que publicó informe con “cifras erradas”

El Gobierno sustentó la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera en un informe del Ministerio de Minas que, según expertos, tiene inconsistencias. “Están mezclando peras con manzanas”, dice dirigente gremial.

Otra tormenta política se le formó a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, luego de que algunos sectores comenzaran a pedir su renuncia tras los supuestos errores en un informe sobre las proyecciones de reservas de hidrocarburos en el país en el que se sustentaría la decisión de no celebrar nuevos contratos de exploración petrolera.

La semana pasada, en pleno Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), la jefa de la cartera de Hacienda insistió en la decisión. “No vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”, dijo en ese escenario internacional.

En Davos ratificamos nuestro compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos. No hemos hablado de acabar con contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición hacia producción de energías limpias. Explico 🧵 pic.twitter.com/FGZSTWJ3bJ — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) January 22, 2023

Parte de la sustentación para esta decisión estaría en un informe de la cartera de Minas y Energía elaborado a finales de año pasado y que tendría inconsistencias y errores de interpretación, según lo advirtieron algunos académicos y expertos en el sector de hidrocarburos.

Ante esto, diferentes sectores políticos que han sido críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro salieron a pedir la renuncia de la ministra Vélez, quien, al parecer, se enfrentaría a otra tormenta política.

El excongresista y dirigente del Movimiento Dignidad Jorge Enrique Robledo estuvo por varios años en la Comisión Quinta del Senado, en la cual se debaten este tipo de temas. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El excongresista y dirigente del Movimiento Dignidad Jorge Enrique Robledo afirmó que la jefa de la cartera de Minas y Energía “debe renunciar inmediatamente a su cargo” ya que, según él, “sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informe falsificaron las firmas de la viceministra de Minas y de otro alto funcionario, que no lo firmaron”.

Robledo, quien durante varios años fue integrante de la Comisión Quinta del Senado, en la cual se debaten este tipo de temas, ha sido uno de los principales críticos del Gobierno Petro, y, sobre la decisión confirmada en Davos (Suiza), dijo que era un “dañino oso internacional”.

La minMinas publicó un informe con cifras erradas sobre gas y petróleo y en él falsificaron las firmas de la viceMinistra y de otro alto funcionario que no lo firmaron https://t.co/SF8xlkruJL

Y en este audio explico por qué la ministra debe renunciar:https://t.co/vyftf6Jrzm — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) January 24, 2023

“Es el colmo que Petro se atreva a decir que reemplazará los hidrocarburos por más turistas extranjeros, porque es imposible aumentarlos hasta que sus gastos igualen los ingresos en dólares por petróleo. Y porque constituye otro engaño igualar la plata que les entra a unos particulares con la que le llega al Estado a través de Ecopetrol”, dijo Robledo refiriéndose a la explicación del jefe de Estado de sustituir los ingresos por la explotación de hidrocarburos con el turismo.

Pero Robledo no fue el único. El senador por Cambio Radical David Luna, uno de los congresistas más críticos del Gobierno Petro, le pidió a la ministra Irene Vélez dejar de mentir y de “insultar la inteligencia de los colombianos”.

El senador por Cambio Radical David Luna. - Foto: Prensa David Luna

“Hoy formalmente pido su renuncia, y lo hago porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico y que señala que Colombia tienen reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado”, afirmó Luna.

El congresista criticó duramente a la funcionaria y le dijo que “incluyó en el informe nombres de funcionarios del Ministerio que no estaban de acuerdo” con dicha publicación. “Hoy usted le está faltando a la verdad a Colombia, a su gobierno y a sus ciudadanos. Por esa razón debe renunciar”, le dijo el senador Luna a la Ministra de Minas.

¿Qué dicen los expertos sobre las proyecciones de Petro?

En el informe, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que la autosuficiencia energética de Colombia estaría asegurada hasta el año 2042. “Con @ANHColombia revisamos contratos existentes y se determinó que garantizarían el abastecimiento nacional de gas hasta más allá del año 2037 e incluso puede haber recursos excedentes”, manifestó la ministra Vélez.

Y el presidente Petro reforzó esta tesis diciendo que las reservas de gas alcanzarían “para el consumo interno en un período entre 2037 y 2042″. El mandatario también criticó a quienes han señalado que la transición energética del país debe ser más larga y aseguró que el país puede migrar hacia otras fuentes generadoras de riqueza como el turismo.

Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP). - Foto: juan carlos sierra-semana

Sin embargo, diversos expertos, académicos y voceros del gremio petrolero señalaron que hay serios errores en las cifras presentadas por el Gobierno nacional para la proyección de reservas de hidrocarburos, ya que se están presentando de forma incorrecta y se están usando equivocadamente algunas metodologías en estas mediciones.

Según el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, el informe del Ministerio de Minas y Energía tiene serias fallas y para explicarlo más claramente acudió a una popular metáfora: “Es mezclar peras con manzanas”, dijo.

De acuerdo con Lloreda, las reservas se dividen en tres tipos: reservas probadas, que “es cuando hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en un 90 %”; las probables, que es cuando “es 50 % si, 50 % no”, y las posibles, que es cuando “la probabilidad es del 10 %,. Esas son las reservas”.

“A nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas y cosa distinta son los recursos contingentes. Esto es cuando tienes una información que te permite saber qué petróleo y qué gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad (...) Pareciera que el Presidente termina juntando recursos de reservas probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos, por ejemplo, gas hasta el año 2037″, explicó el experto.

El dirigente gremial consideró que dichas “inconsistencias” en las proyecciones de reservas que hace el Gobierno Petro son utilizadas para justificar que Colombia no necesita nuevos contratos, de una manera que no es técnica y sí es forzada.

Las cuentas del gas son simples:



Reservas probadas (probabilidad 90%), probables (50%) y posibles (10%) sugieren déficit en 2028



Los recursos contingentes HOY NO son comercialmente viables y los prospectivos NI SIQUIERA han sido descubiertos



Conclusión: explorar más o importar pic.twitter.com/12EjmtFBuD — Diego Mesa (@DiegoMesaP) January 23, 2023

Para el exministro Diego Mesa, uno de los consultores más respetados del sector, todavía hay una gran dependencia en los ingresos de Colombia frente a los hidrocarburos y, adicionalmente, no hay recursos para tanto tiempo, como ha venido diciendo el Gobierno nacional.

“Las cuentas del gas son simples: Reservas probadas (probabilidad 90 %), probables (50 %) y posibles (10 %) sugieren déficit en 2028. Los recursos contingentes HOY NO son comercialmente viables y los prospectivos NI SIQUIERA han sido descubiertos. Conclusión: explorar más o importar”, sostiene este experto.