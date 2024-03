Procuraduría se opuso a que la senadora Isabel Zuleta pierda su investidura por apoyar económicamente a candidatos en las regionales

“Para la Corte Constitucional, la opinión es una idea, un parecer, una forma de ver el mundo. Quedarse injusto o impertinente debe combatirse con otras opiniones y pareceres, no con sanciones de ninguna índole, ni menos aún penales. Sin embargo, en el plenario no se llegó prueba que acredite que la demandada OAS en efecto ha hecho contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o incluido a otros que no lo hicieran. En otras palabras, en este caso no se acreditó en la realización de los verbos rectores contenidos en la Prohibición establecida”, explicó la Procuraduría durante la audiencia.

“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades de un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un periódico, pero eso lo saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas, porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas, nosotros no recibimos esos recursos y hacemos esa tarea con el voto a voto. Nosotros no hipotecamos nuestro voto, pero tenemos que sacar de nuestro salario cómo hacer la campaña, cómo llegar a los territorios. Ahora, de la campaña general, a nosotros no nos dieron ningún recurso para llegar a los territorios”, dijo la congresista en esa entrevista.