Senadora Isabel Zuleta niega haber hecho donaciones a campañas tras indagación de la Procuraduría

“Señores de la Procuraduría, no he entregado ninguna donación, anuncié que lo haría a través de mi partido, basada en esta norma, porque en nuestra interpretación estoy en la excepción contemplada en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011. Si no es así, espero su concepto y no lo haré”, dijo Zuleta.