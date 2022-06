“¿Publicamos también la foto de mi bautizo?”: Petro sobre polémica de su lugar de nacimiento

La discusión sobre el verdadero lugar de nacimiento de Gustavo Petro sigue vigente luego de que el senador Jorge Enrique Robledo le solicitara públicamente aclarar de dónde viene. La duda radica en que Petro ha dicho en reiteradas ocasiones que nació en Ciénaga de Oro (Córdoba), sin embargo, en un video afirma haber nacido en Zipaquirá (Cundinamarca), municipio que también aparece consignado en su cédula y registro civil.

Precisamente, Robledo mostró a SEMANA los documentos en mención. Además, destacó que no es un asunto menor el hecho de que Petro insista en señalar que es costeño, pues “la gente suele votar por el paisano”. En ese sentido, a su modo de ver, el que Petro diga que es de Ciénaga de Oro (Córdoba) obedece a un “cálculo electoral evidente”.

Ante la polémica, el senador Armando Benedetti, quien es parte del Pacto Histórico y respalda la campaña de Gustavo Petro, compartió un video en el que aparece el padre del candidato presidencial explicando el origen de la familia.

“Los Petro somos de aquí (Ciénaga de Oro); no somos de Zipaquirá”, enfatizó Gustavo Petro Sierra en los primeros segundos del video que compartió Benedetti en Twitter.

“En este caso especial de Gustavo, yo me fui a estudiar a Bogotá, allá me casé y en unas vacaciones que vine aquí, a Ciénaga de Oro, mi esposa tuvo un hijo (...). En ese tiempo no había ni siquiera puesto de salud y entonces la atendió una partera. Naturalmente, mis vacaciones se acabaron y me tocó volver a Bogotá, específicamente a Zipaquirá. Allá mis hijos crecieron, estudiaron y se necesitaba el registro civil, el cual mi esposa registró en la Notaría de Zipaquirá, pero no quiere decir que él sea zipaquireño, él nació en Ciénaga de Oro, y allá está bautizado”, relató el padre del candidato presidencial.

En seguida, Gustavo Petro Sierra criticó la existencia de envidia y rencor. “Hay gente que ha venido siempre, envidiosa y llena de rencores, contra Gustavo. Si ustedes se han dado cuenta, él nunca insulta a nadie, nunca ofende, jamás lo ha hecho, pero sí responde con argumentos. Es un hombre inteligente”, concluyó.

Gustavo Petro replicó el video publicado por Benedetti y escribió: “Hasta tienen mis padres que hablar para aclarar mi nacimiento”. Así mismo, preguntó si también sería necesario publicar la foto de su bautizo para corroborar la narración de su padre.

Primera reacción de Gustavo Petro ante escandalosos Petrovideos

El candidato a la Presidencia Gustavo Petro reaccionó este jueves 9 de junio al escándalo de las grabaciones reveladas en exclusiva por SEMANA, las cuales muestran cómo se orquestó una campaña de desprestigio contra el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, así como una supuesta traición de Alejandro Gaviria a Sergio Fajardo.

“Creo que los chuzados éramos nosotros. Como ha sido en todo este siglo”, fue la publicación que hizo Petro acompañada de un trino de Hollman Morris en el que muestra un artículo donde Federico Gutiérrez acusaba a Petro de instalar micrófonos en su sede de campaña.

El trino de Morris dice precisamente: “Y eso que supuestamente los micrófonos estaban en la campaña de Fico. Me late que todo lo tenían orquestado”.

El candidato hace referencia a una noticia publicada por SEMANA en la que el entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez cuestionaba a Petro sobre la procedencia de unos micrófonos encontrados en su sede de campaña.

En su momento, Fico Gutiérrez aseguró que se trataba de un acto ilegal y que lo habían “chuzado”, luego de informar a las autoridades para que se llevaran a cabo las investigaciones necesarias.

“Esto es una chuzada, una actividad ilegal. Le quiero preguntar a Gustavo Petro si fue él quien mandó a instalar el micrófono. ¿Por qué hacen esto?”, dijo Fico Gutiérrez.