¿Los escucharon? Investigación revela por qué los hermanos Mucutuy, perdidos en la selva, no atendían los llamados del Ejército

“Conforme lo manifestó la superviviente entrevistada, ella pensó que, siguiendo a lo largo de la orilla del río Apaporis, no encontrarían población alguna, y que esto sería posible si se internaban en la selva. Fue así como regresaron a la selva, y después de aproximadamente tres (3) días de caminata en círculos, sin notarlo y de manera no intencional, los sobrevivientes llegaron nuevamente al sitio en donde se encontraba la aeronave”, detalló el informe.

De acuerdo con el informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil, uno de los momentos más angustiantes fue cuando los niños sobrevivientes escucharon el perifoneo y las grabaciones en su idioma indígena, pero debido al denso follaje no pudieron avistar las aeronaves de búsqueda ni realizar señales visuales hacia ellas.

La mayor de las hermanas Mucutuy, en su testimonio, mencionó que escucharon sonidos de aeronaves entre los días 10 y 15 después del accidente, pero no pudieron verlas debido a la vegetación. Además, escucharon voces que no pudieron identificar y decidieron no acercarse por temor a depredadores.