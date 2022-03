¿Qué fue lo que pasó entre Armando Benedetti y Fico Gutiérrez en la noche del debate?

Durante el debate presidencial organizado por SEMANA y El Tiempo, el pasado lunes en la noche, el senador Armando Benedetti increpó al final al candidato Federico Gutiérrez, quien triunfó el domingo en la consulta Equipo por Colombia.

Tal como se ve en las imágenes, reveladas por el diario El Colombiano, Benedetti le reclamó a Gutiérrez, luego de que el candidato criticara su vinculación con la campaña de Gustavo Petro.

En el video, se ve a Benedetti diciéndole a Gutiérrez: “Bobo hijuep... [...]. Venga, venga, venga y discutimos”.

Gutiérrez le respondió: “Ese es el ejemplo que das vos [...]. Eso es lo que hacen ellos. Es que el bandido es él, no nosotros”.

En el debate, el exalcalde de Medellín había mencionado a Benedetti. “No puede ser que hay corrupción a un lado y al otro no. Aquí tiene uno sentado al frente. Armando Benedetti en este momento tiene un proceso por extinción de dominio, enriquecimiento ilícito y anda con vos pa´ arriba y pa´abajo. Entonces, la corrupción ahí sí vale y en otro lado, no. Corrupción es corrupción, venga de donde venga”.

“Ese es uno de los temas en los que le debes una explicación al país. Por supuesto, no se la vas a dar, pero se la vas a quedar debiendo”, le dijo Gutiérrez a Petro.

▶️ En video: ¿Benedetti le iba a pegar a Fico?

El exalcalde de Medellín cuestionó la participación del senador en la campaña de Gustavo Petro. Le contamos aquí 👉 https://t.co/6TcETc2wL7 pic.twitter.com/B8KcqMrPPL — El Colombiano (@elcolombiano) March 16, 2022

Luego de que se conociera el video, Benedetti escribió en su cuenta en Twitter: “Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: “Fico” más que un bobo es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder. ¿Será que así lo acostumbró su Secretario de la mafia Gustavo Villegas?”.

“Le recuerdo al cobarde de Federico Gutiérrez que ya la Fiscalía dijo que mi patrimonio está justificado. Soy víctima de unas emboscadas judiciales de los hampones que andan con usted. ¿Y a usted no le da pena andar con Álex Char? ¿O sobre él no tiene nada que decir?”, dijo Benedetti.