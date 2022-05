¿Qué hacía Piedad Córdoba en Honduras con el profesor Toloza, quien estuvo detenido por supuestos vinculos con las Farc?

La retención de Piedad Córdoba en Honduras ha levantado suspicacias. La escena de la senadora electa llena de fajos de billetes de dólares en el aeropuerto de Comayagua sorprendió apenas a unos días de las elecciones presidenciales en Colombia.

El organismo de Migración de ese país emitió rápidamente un comunicado. “Piedad Córdoba ha sido retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 dólares americanos que no fueron declarados y que, según lo manifestado, pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”, señaló la misiva.

Mientras tanto, Piedad Córdoba relataba a SEMANA otra versión. Según ella, nunca estuvo detenida. “Nada de lo que se ha dicho es cierto. A mí no me detuvieron, yo llegué al aeropuerto dispuesta a pagar el impuesto de salida, yo misma saqué la plata y la persona de aduanas lo que hizo fue llevarme a una oficina para contar la plata, pero nunca me detuvieron. A uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”, sostuvo.

Córdoba aseguró a este medio que el dinero salió de asesorías, pues dijo que trabaja “con un grupo de asesores y Mauricio Sánchez. Estuvimos trabajando, veníamos de hacer un trabajo en Colombia, después me vine para acá (Honduras) a trabajar con ellos y aproveché para hacer otras reuniones, pero ahí no ha pasado nada. Yo iba a pagar el impuesto del dinero”. Agregó que el pago en ese país era apenas una coincidencia porque todos estaban allá de viaje, pero que el trabajo se había hecho en Colombia.

Hay otro dato que llama poderosamente la atención. En su conversación con SEMANA, Córdoba aseguró que nunca estuvo con autoridades del Gobierno hondureño. Sin embargo, en la noche se conoció un video en que se le ve entrando a la casa presidencial para una supuesta visita a la presidenta Xiomara Castro y en redes muchos comentaron un curioso detalle: su compañía.

En las imágenes, Córdoba aparece junto a Francisco Toloza. Se trata de un polémico profesor de la Universidad Nacional que en el pasado fue señalado de tener cercanía a las extintas Farc.

Toloza es un conocido vocero de Marcha Patriótica. En 2014 fue imputado por supuestos vínculos con la red urbana Antonio Nariño de las Farc-EP. Su detención generó revuelo en ese sector y, finalmente, tras 80 días preso tuvo que ser liberado por falta de evidencias.

En su momento, la Fiscalía aseguró que sus viajes a Cuba, Noruega, Argentina, España y Francia estaban relacionadas con ese grupo insurgente. Le imputaron el cargo de rebelión y en la audiencia mostraron unos correos incautados a la guerrilla en que hablaban que había un “sapo” que había dejado en evidencia a personajes cercanos, incluido el profesor Toloza.

Según un artículo del diario ´El Tiempo´ del momento de su captura, su nombre aparecía en los correos encontrados en los computadores en la Operación Sodoma, en la que cayó el Mono Jojoy. En una de esas comunicaciones Timochenko habla de un equipo coordinador en Bogotá y menciona a Toloza. En otros correos de Iván Márquez también se habla de él sobre la organización de marchas en Bogotá.

¿Qué hacía ella con el profesor en Honduras? ¿Tiene algo que ver el profesor con el trabajo por el que supuestamente le pagaron los 68.000 dólares? Las preguntas quedan abiertas.