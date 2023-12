¿Qué opina María Isabel? El cinismo del ELN: ¡el Mane Díaz nunca estuvo secuestrado!

¿Qué estará opinando María Isabel hoy jueves 7 de diciembre en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al increíble cinismo con el que uno de los jefes históricos del ELN, Antonio García, respondió al tema que el nuevo comisionado de paz, Otty Patiño, al frente de la delegación del Gobierno para negociar con el ELN planteó como requisito en la mesa no más secuestros por parte de este grupo guerrillero. ¿Qué contestó García ante esta exigencia que es un clamor nacional? “El ELN no hace secuestros. Solo hace prisioneros y retenidos”. ¿Qué tal eso?

Otty Patiño, valientemente, había exigido una reunión previa al quinto ciclo de conversaciones en México para hablar de secuestro, pero por lo visto el ELN no la aceptó. Y las conversaciones, a pesar de todo, continuaron, lo que marca una grave debilidad en la política del presidente Petro en torno a la paz que ya el ELN le detectó. No importa qué condición le incumplan, las negociaciones siguen como si la agenda se la manejara el ELN al Gobierno y no al revés, circunstancias que indican una grave debilidad institucional.