¿Qué opina María Isabel?: el golpe de Estado “blando” del que habla el presidente Gustavo Petro

A las 6:25 a.m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy martes 30 de mayo en SEMANA? La opinión va en torno a la tremenda controversia que armó el presidente Gustavo Petro contra la justicia en un trino que fue interpretado como una crítica directa al Consejo de Estado, porque este fue el organismo que anuló la curul del presidente del Senado Roy Barreras y que en las últimas horas tumbó al contralor Carlos Rodríguez por marrullas que se hicieron para cuadrar su elección dizque por méritos en el Congreso.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Petro? El asunto lo sacó a colación en uno de sus célebres trinos que escribe y a las pocas horas tiene que rectificar, con frases como: “Yo no lo crié”, aludiendo a su hijo Nicolás Petro, o “yo ni siquiera lo escribí” sobre el trino en el que anunció la gloriosa hazaña de que con ayuda del Ejército hemos encontrado a los niños perdidos en la selva, y ya va un mes de eso y nada.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República.

El Twitter de marras de Petro dice: “A propósito, ¿se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas al pacto históricos suspendiéndolos con órdenes administrativas?, es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió, nos quitaron al pacto la presidencia del Congreso...”, y afirmó que en su contra se está preparando un ‘golpe blando’ con procedimientos como estos.

Al día siguiente el Consejo de Estado expidió un comunicado sintiéndose claramente aludido con el trino presidencial. En él le afirma que las elecciones anuladas no tienen relación con lo ocurrido en las últimas semanas, pues la corporación no ha expedido órdenes administrativas con los efectos que el presidente señala, y que las decisiones que se han tomado son en derecho y no motivadas por ningún interés político, como lo señaló el presidente, y que por favor, respete.

El Consejo de Estado de Nuevo hace un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto a todos los ostentadores del poder público a evitar comentarios que socavan la independencia y la autonomía judicial. Entonces responde Petro con un “yo no lo crié” y “yo no lo escribí” en estos términos: “mi trino no menciona el Consejo de Estado, y no lo sugiere”.

Barreras no solo ha sido un aliado fundamental de Petro, sino un mediador ante la opinión pública y los otros partidos. - Foto: Colprensa

Dos los mencionados actos administrativos que suspenden congresistas del Pacto Histórico quitando su voto como él lo mencionó, no los emiten y los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría, violando la sentencia del de la CIDH, que el fiscal no se ha leído ―sabrá solo fiscal― y tercero, afirma que el hecho de que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico como dijo en su trino no es responsabilidad del Consejo de Estado sino de la actual mesa directiva del Senado.

¿Cómo así?, o sea, que por culpa de Roy Barreras le quitaron la curul a Roy Barreras, o es que en la mesa directiva del Senado hay algún conspirador contra los congresistas del Pacto Histórico. Finalmente, Petro alude a que un medio de comunicación titula para enfrentar la presidencia con el Consejo de Estado, y producir un efecto para ayudar no solo la posición, sino a la sedición en marcha.

Y concluye que en su trino no se estaba refiriendo al Consejo de Estado, sino a la Procuraduría, insiste. El medio al que aludía el presidente es El Tiempo, que con otros medios digitales señalaron que el trino el presidente, según concluyeron, sí iba dirigido al Consejo de Estado, pues fue precisamente este el que tumbaba al presidente del Senado y al contralor. Ahora resultan los medios acusados de querer enemistarlos con la justicia y que están ayudándole a la subversión.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, en Estados Unidos - Foto: Fiscalía General

El Tiempo, en consecuencia de la rectificación presidencial, se excusa diciendo que el titular pudo ser sí, producto de un error de interpretación. Ayer el fiscal Francisco Barbosa también salió a regañarle al presidente, porque desde luego también interpretó que su trino estaba de dirigido al Consejo de Estado y le pidió que se serenara, y además que resulta insólito que esté hablando de golpes blandos.

Pues este enorme enredo entre el presidente Petro y la justicia terminan con este interrogante, ¿qué diablos es un golpe blando?, ¿en qué consiste?, en ir tumbando poquito a poquito al presidente de decisión judicial en decisión judicial.

¿Qué opina María Isabel?: ¿Allanamiento a la ‘Casa de Nari’ por el caso de la exniñera de Laura Sarabia?

No, dice el Fiscal. Es una inspección judicial al centro poligráfico, a donde llevaron a la niñera de Laura Sarabia, a ver que está ocurriendo allí. La Procuraduría también prepara indagaciones preliminares contra los funcionarios que intervinieron en la diligencia. Así, crece y crece la pelea de Petro contra la justicia y los entes de control.

¿Qué estará opinando María Isabel hoy martes 30 de mayo en SEMANA a las 6:30? Pues la opinión gira en torno a la niñera de Laura Sarabia, porque el procurador dijo muy claramente ayer que nadie, ninguna persona tiene autoridad para llevarse a otra persona a realizarle una prueba de polígrafo sin que medie una autorización judicial.

Y ahora, como nuevos ingredientes de este enfrentamiento del presidente Petro con la justicia vienen las indagaciones disciplinares que resolvió abrir la Procuraduría contra los funcionarios que intervinieron en los procedimientos aplicados arbitrariamente a la niñera de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia. Mientras por su parte, la Fiscalía prepara una inspección judicial al centro poligráfico del ‘Palacio de Nari’.

Presidente Gustavo Petro y Jefe de gabinete Laura Sarabia - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ahora, el presidente Petro ha salido a decir que eso que va a ser el fiscal es un allanamiento a la Casa de Nariño, asegura que “tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar, bienvenidos”.

El fiscal se lo ha aclarado enérgicamente al presidente: “Esto no es un allanamiento, es una visita judicial a la Casa Galán, que es una dependencia de la Presidencia de la República ubicada en las cercanías de la Casa de Nariño”.

Marelbys Meza y Laura Sarabia - Foto: Foto 1: SEMANA. Foto 2. SEMANA

Mientras tanto, el presidente Petro se fue de viaje a Brasil a una cumbre citada por el presidente Lula con presidentes de América Latina, y se fue claro acompañado de su sombra, la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, a quien por cierto no parece claro que el Congreso pueda hacerle un debate político como anuncia, porque eso solo está permitido para los ministros y ella no lo es.

Pero sí, estarán varias horas, por fortuna, alejados del escándalo del polígrafo aplicado a Marelbys Meza. ¿Con qué nuevo trino se nos vendrá ahora el presidente Petro para calentar su teoría de que en su contra se está preparando un golpe blando?