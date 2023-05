Gustavo Petro advierte sobre un “golpe blando” contra su gobierno por suspensión a congresistas del Pacto Histórico

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro opinó sobre la suspensión y salida de algunos congresistas del Pacto Histórico. De acuerdo con el mandatario colombiano, “le están quitando los votos” a su colectividad por medio de órdenes administrativas.

Según el presidente, se está cambiando la representación que se escogió en las elecciones legislativas de 2022.

A propósito se han dado cuenta que le estan quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió.



“A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió”, manifestó el mandatario en su cuenta de Twitter.

A su vez, aseguró que se trata de un “golpe blando”, una narrativa que el petrismo apropió en las últimas semanas para referirse a un ataque no frontal y conspirativo para derribar un Gobierno.

“Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, agregó Petro en la red social.

Las razones detrás de la suspensión y anulación de la elección de congresistas del Pacto Histórico está debidamente sustentada. El primero en ser suspendido fue el senador César Pachón, quien es investigado por el Consejo de Estado por presunta doble militancia.

De acuerdo con la demanda a su elección, el senador, del partido MAIS, hizo campaña por candidatos de la Colombia Humana, entre ellos el entonces aspirante presidencial Gustavo Petro. Su colectividad, a pesar de pertenecer al Pacto Histórico, contaba con candidaturas propias.

Luego, el Consejo de Estado anuló la elección de Roy Barreras, presidente del Congreso, después de haber determinado que este incurrió en doble militancia, dado que no renunció de forma oportuna a su puesto como senador del Partido de la U con doce meses de anticipación. A pesar de esto, en las pasadas elecciones logró su curul con el Pacto Histórico, lo cual se considera una irregularidad.

En los últimos días, la Procuraduría General de la Nación suspendió por ocho meses al senador Álex Flórez, quien causó indignación a nivel nacional por haber agredido a uniformados de la Policía Nacional en estado de embriaguez. Quedó registrado en video que el parlamentario calificó de “asesinos” a los agentes.

Cabe resaltar que, contrario a lo que dice el mandatario, las curules de Pachón y Barreras ya cuentan con reemplazos provenientes de la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico. Es decir, sigue la misma cantidad de curules a favor de la colectividad del presidente Petro.

Agarrón entre el presidente Gustavo Petro e Iván Duque

Un monumental choque se registró entre el presidente de la República Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque, roce que se desató porque Duque arremetió contra Petro al asegurar que Colombia no eligió a un “emperador, sino a un presidente”.

Ante ese sablazo, Petro no guardó silencio y respondió de manera directa a Duque por medio de su cuenta de Twitter, señalando que él es un demócrata y no un tirano; además indicó en ese mensaje “yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas”.

“Yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, soy un demócrata y no un tirano”, trinó Petro.