Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, a juicio disciplinario por acusar a policías de “torturar” a manifestantes en el Paro Nacional

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, deberá responder en juicio disciplinario por haber acusado directamente a un grupo de policías de torturar a los manifestantes que adelantaron, en abril de 2021, en pleno Paro Nacional, un bloque en el sector de Sameco, en el Valle del Cauca.

En el pliego de cargos, la Procuraduría General indica que en una manifestación púbica, el congresista responsabilizó a los policías de ejercer actos de tortura contra los “compañeros”, en referencia directa a los ciudadanos que fueron detenidos por bloqueos. Arias aseguró que los manifestantes fueron detenidos después de tener una confrontación verbal contra los policías.

Wilson Arias Castillo senador por el Pacto Histórico Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

Para la Sala Disciplinaria de Instrucción, con estos señalamientos el senador profirió expresiones calumniosas contra el comandante de escuadra que estuvo en el operativo, un intendente y dos patrulleros en las acciones adelantadas en 30 de abril de 2021, durante el desplazamiento de un grupo de personas que había sido llevado a un centro de traslado por protección.

En la citación se indica que Arias Castillo pudo proferir expresiones que iban en contra del buen nombre y la intimidad de los miembros de la institución castrense, lo que afectó su reputación y estaba en contravía de su deber como servidor público el deslegitimar a funcionarios que son parte del Estado.

Durante el paro nacional, Cali estuvo secuestrada por la delincuencia al menos por dos meses, en los que hubo abusos de parte de manifestantes y autoridades. - Foto: afp

Por estos hechos se le reprochó al dirigente político vallecaucano haber incurrido en una infracción al principio de moralidad al atribuir a los policías el delito de tortura, circunstancia en la que no participaron, lo que constituyó un comportamiento provisto de ilicitud sustancial, sin que aparentemente exista justificación alguna para que investido de su dignidad hubiera procedido de la manera en la que lo hizo.

Por el contexto de los hechos y la aparente reiteración de las acusaciones hechas por el senador, opuestas a lo expuesto en el ordenamiento jurídico, prohibiciones de las que tenía pleno conocimiento, la Procuraduría calificó de manera provisional la presunta conducta como falta grave a título de dolo.

Wilson Arias y María Fernanda Cabal, enfrentamiento en el Congreso. 26/07.2022. - Foto: SEMANA

Wilson Arias deberá presentarse con su abogado de confianza para enfrentar este proceso disciplinario por el que podría recibir una sanción disciplinaria consistente en la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Recientemente, al Procuraduría General -en fallo de primera instancia- suspendió por ocho meses al también senador del Pacto Histórico Álex Flórez, por llamar “asesinos” y “cobardes” a tres policías que lo retuvieron cuando pretendía ingresar, bajo los efectos del alcohol, a un hotel ubicado en el Centro Histórico de Cartagena.

En la decisión, emitida el pasado 24 de mayo, el organismo de control disciplinario concluyó que el congresista incurrió en una falta grave y dolosa, esto debido a su cargo y presencia ante la sociedad: ”Desconoció el principio de moralidad y afectó los derechos fundamentales, específicamente los de los oficiales de policía que estuvieron ese día y, según la Procuraduría, mantuvieron la calma”, señaló el procurador del caso al citar los agravantes.

Alex Flórez - Foto: Tomado de Twitter

El senador del Pacto Histórico seguirá en el cargo mientras la decisión no quede en firme. La defensa del senador anunció que presentará un recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto por el Consejo de Estado.

Tras conocer la decisión el senador aseguró que se merece la sanción sin embargo buscará que se reduzca y así poder volver al Senado lo más pronto posible. “Me voy a presentar como voluntario a la Policía Nacional, como una manera de resarcir los daños”.

“Acepto la responsabilidad de los hechos que se me endilgan, hechos que nunca debieron ocurrir. Pasaron en un estado lamentable al que no me debieron permitir llevar”, aclaró Flórez. “Ese no es el ejemplo que le debe dar al Congreso de la República y a quienes hacemos parte de esta Corporación. Acepto la responsabilidad del hecho y la sanción porque me la merezco, porque creo que da ejemplo para el país que nadie y ninguno debe estar por encima de la ley y eso por supuesto me incluya a mí”, aseguró.