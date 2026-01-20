NACIÓN

Denuncian ante la Corte Suprema a congresistas del Pacto Histórico por vínculo de familiar a UTL

La candidata al Congreso por el Centro Democrático, Alejandra Cifuentes, fue la encargada de interponer la denuncia.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 5:59 p. m.
Wilson Arias y Alfredo Mondragón son congresistas del Pacto Histórico.
Wilson Arias y Alfredo Mondragón son congresistas del Pacto Histórico. Foto: No

A los congresistas del Pacto Histórico, Wilson Arias y Alfredo Mondragón, les llegó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto tráfico de influencias en el que habrían incurrido al vincular a uno de sus familiares en una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Alejandra Cifuentes, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, fue la encargada de llevar la denuncia hasta la Sala de Instrucción para alertar que un familiar de Wilson Arias estaría vinculado a la UTL de Mondragón desde el 21 de julio de 2022.

“Anabel Arias Cuellar (...) es descendiente del senador de la República Wilson Arias, lo que acredita de manera plena la existencia de un parentesco en primer grado de consanguinidad en línea descendente, circunstancia que resulta jurídicamente relevante para efectos de analizar posibles conflictos de interés y beneficios indebidos derivados del ejercicio de cargos públicos”, dice la denuncia.

Pero la candidata al Congreso también detalló que “Anabel Arias Cuéllar se encuentra con vinculación laboral pública desde el 21 de julio de 2022 a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara, Alfredo Mondragón”.

Pacientes Colombia pide rectificación inmediata al senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, por presunta desinformación

Por eso, Alejandra Cifuentes explicó en su denuncia que la vinculación de Arias, hijo del senador y quien ahora se identifica como hombre con el nombre Ian Arias, a la UTL de Alfredo Mondragón, “le ha significado un beneficio concreto, directo y personal, consistente en la percepción periódica de una remuneración económica proveniente del presupuesto público”.

La denuncia expuso que los congresistas Arias y Mondragón mantienen una relación política “directa, estable y verificable” que se evidencia en la carrera política que han tenido en el pasado como fórmula electoral para las elecciones legislativas del 2022 y la consulta interna del Pacto Histórico en 2025.

Así mismo, recordó que hay evidencia de la cercana relación política que tienen, el trabajo conjunto que han hecho, la relación jerárquica existente entre ambos y el vínculo personal de confianza que han construido durante años.

“La designación de Anabel Arias Cuéllar en la UTL del representante Alfredo Mondragón Garzón no corresponde a una actuación en favor de la comunidad, un sector poblacional o una región, sino que constituye un beneficio individualizado, atribuible a una persona determinada, unida por lazo directo de parentesco con el senador Wilson Arias Castillo”, expuso la denuncia.

La candidata terminó pidiéndole a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que investigue si existió una indebida influencia entre los congresistas del Pacto Histórico para que aterrizara Ian Arias en la Unidad de Trabajo de Mondragón.

Esta es la denuncia:

Escrito de Denuncia Csj (1) by dlandinezc

