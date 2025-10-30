El Pacto Histórico confirmó que la exministra de Salud, Carolina Corcho, será la cabeza de lista al Senado de la República para las elecciones de 2026, lo que deja por fuera de la contienda al Congreso a la actual senadora, María José Pizarro.

“Por consenso y conforme a lo previsto en el acuerdo de inscripción de la consulta interpartidista suscrito el 26 de septiembre, el Comité Político del Pacto Histórico ha decidido designar a la compañera Carolina Corcho como cabeza de la lista al Senado de la República”, detalló esa coalición en un comunicado.

Corcho se enfrentó a Iván Cepeda en la consulta de ese sector para definir al candidato único a la Presidencia, en la que obtuvo 678.962 votos equivalentes al 28,7 % de la participación total de esa elección.

Desde que se conoció ese resultado, la exministra reclamó que se respetara el acuerdo suscrito cuando se conformaron las listas de precandidatos al Congreso, en el que se detalló que el segundo lugar en la aspiración presidencial lideraría el catálogo de aspirantes al Senado.

“Junto al liderazgo de nuestro precandidato presidencial Iván Cepeda, y con la fuerza de las y los integrantes de nuestras listas al Senado, encabezadas por Carolina Corcho, y a la Cámara de Representantes en todos los departamentos del país, iniciamos una nueva etapa en el camino hacia un gran frente amplio, con el propósito de garantizar la victoria en las elecciones de marzo y mayo del próximo año”, comentó el Pacto.

Carolina Corcho fue la única precandidata a la Presidencia del Pacto Histórico que no se sumó a Iván Cepeda. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

No obstante, los militantes también suscribieron un acuerdo con la senadora Pizarro cuando la congresista desistió de su aspiración a la Casa de Nariño para sumarse a la candidatura de Cepeda, pacto en el que le habían prometido darle ese rol a dedo. Ahora, con esta decisión, la congresista tendrá que buscar nuevas apuestas políticas para 2026.

“El Comité Político reconoce y exalta el liderazgo de la senadora y compañera María José Pizarro, expresado con claridad y compromiso en su pronunciamiento del 29 de octubre. Estamos seguros de que su papel como mujer, dirigente política y referente de unidad seguirá siendo un pilar fundamental para la victoria popular”, sostuvo esa coalición.