Suscribirse

Política

Así confirmó el Pacto Histórico el aterrizaje de Carolina Corcho en su lista a Senado. ¿Qué pasará con María José Pizarro?

La exministra de Salud obtuvo 678.962 votos en la consulta presidencial del 26 de octubre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 4:44 p. m.
Carolina Corcho.
Carolina Corcho será la cabeza de lista del Pacto Histórico. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El Pacto Histórico confirmó que la exministra de Salud, Carolina Corcho, será la cabeza de lista al Senado de la República para las elecciones de 2026, lo que deja por fuera de la contienda al Congreso a la actual senadora, María José Pizarro.

“Por consenso y conforme a lo previsto en el acuerdo de inscripción de la consulta interpartidista suscrito el 26 de septiembre, el Comité Político del Pacto Histórico ha decidido designar a la compañera Carolina Corcho como cabeza de la lista al Senado de la República”, detalló esa coalición en un comunicado.

Corcho se enfrentó a Iván Cepeda en la consulta de ese sector para definir al candidato único a la Presidencia, en la que obtuvo 678.962 votos equivalentes al 28,7 % de la participación total de esa elección.

Contexto: Pacto Histórico: nuevo proceso tiene en la cuerda floja la personería jurídica de la coalición de Gobierno

Desde que se conoció ese resultado, la exministra reclamó que se respetara el acuerdo suscrito cuando se conformaron las listas de precandidatos al Congreso, en el que se detalló que el segundo lugar en la aspiración presidencial lideraría el catálogo de aspirantes al Senado.

“Junto al liderazgo de nuestro precandidato presidencial Iván Cepeda, y con la fuerza de las y los integrantes de nuestras listas al Senado, encabezadas por Carolina Corcho, y a la Cámara de Representantes en todos los departamentos del país, iniciamos una nueva etapa en el camino hacia un gran frente amplio, con el propósito de garantizar la victoria en las elecciones de marzo y mayo del próximo año”, comentó el Pacto.

Carolina Corcho.
Carolina Corcho fue la única precandidata a la Presidencia del Pacto Histórico que no se sumó a Iván Cepeda. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

No obstante, los militantes también suscribieron un acuerdo con la senadora Pizarro cuando la congresista desistió de su aspiración a la Casa de Nariño para sumarse a la candidatura de Cepeda, pacto en el que le habían prometido darle ese rol a dedo. Ahora, con esta decisión, la congresista tendrá que buscar nuevas apuestas políticas para 2026.

“El Comité Político reconoce y exalta el liderazgo de la senadora y compañera María José Pizarro, expresado con claridad y compromiso en su pronunciamiento del 29 de octubre. Estamos seguros de que su papel como mujer, dirigente política y referente de unidad seguirá siendo un pilar fundamental para la victoria popular”, sostuvo esa coalición.

Contexto: Lalis, influencer petrista, reveló cómo en 20 días obtuvo más de 20.000 votos en consulta del Pacto Histórico: “Debo ser honesta”

El siguiente paso para el Pacto Histórico será terminar de sortear los trámites que necesita para convertirse en un partido único para 2026, colectividad en la que quiere entrar Progresistas, el partido de la senadora Pizarro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

2. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

3. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

4. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

5. Feminicidio estremece a la comuna 13 de Medellín: expareja asesinó brutalmente a joven de 19 años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto histórico Carolina Corcho

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

Redacción Semana
Álvaro Uribe y César Gaviria.

César Gaviria se refirió al encuentro con Álvaro Uribe, dijo que trazarán rumbos para un “gran movimiento” de cara a las elecciones

Redacción Semana
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo

“No encontrará nada”: Petro retó a la fiscal Luz Adriana Camargo por la presunta financiación ilegal de su campaña

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.