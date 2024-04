¿Qué opina María Isabel? El tal día cívico de Gustavo Petro

Todos ellos serán días cívicos dizque para ayudar a mitigar el fenómeno del niño. El anuncio despertó todo tipo de sospechas y de suspicacias. La primera de ellas es que, si se deja tranquilamente en la casa a todos los funcionarios públicos del estado, ¿será que Petro piensa que no se van a bañar, que no van a tomar agua, que no van a comer, que no van a trapear el piso, o sea que por el hecho de no ir a trabajar van a ahorrar agua?, es difícil llegar a esa conclusión, la de que no ir a trabajar produce automáticamente ahorro de agua.