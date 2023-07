¿Qué opina María Isabel? En el pleito de Nicaragua con Colombia, no ganamos. Ganamos todo

A las 9:16 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 13 de julio en SEMANA ? Pues que ganamos, no solamente ganamos, ganamos todo. Esa es la conclusión del fallo de La Haya, que tenía el gravísimo peligro de que Colombia pudiera perder plataforma continental y que Nicaragua extendieran las suyas sobre las 200 millas de nuestra zona económica exclusiva del Caribe.

Vamos por partes, la Corte se negó a hacer esa nueva limitación marítima entre Colombia y Nicaragua. Primero, porque el derecho consuetudinario impide que una plataforma continental se traslape sobre la zona económica exclusiva de otro país y 200 millas que son la zona económica exclusiva genera en San Andrés y Providencia, no así Serranilla y Baja Nueva, luego, ahí no hay ninguna discusión al respecto y, por lo tanto, la Corte se negó a meterse en una discusión que no existe.