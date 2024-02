¿Qué opina María Isabel? La platica de los maestros

Pues las donaciones se pueden hacer siempre y cuando los partidos o movimientos que hacen parte de la coalición que apoya al candidato presidencial no inviertan sus recursos en la campaña, pues porque se vuelve un esguince, lo que incluye no pagarles a los testigos electorales, con el estúpido pretexto de que, como la donación era para usar el día de las elecciones, jurídicamente, la campaña ya había terminado; sin embargo, los testigos electorales actuaban pagados para cuidar unos votos específicos. ¿Eso acaso no forma parte de la campaña del protegido? ¿Entonces de qué?