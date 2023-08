¿Qué opina María Isabel? La salud de Petro

A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel, hoy miércoles 23 de agosto, en SEMANA ? Pues, la opinión gira en torno a la polémica que ya no daba espera por las frecuentes desapariciones del presidente Petro de importantes eventos públicos y hasta de la vigilancia de su propia seguridad.

Varios congresistas están proponiendo preocupados, que se le practiquen exámenes médicos al Presidente para que se evalúe su estado real de salud y ya respondió el presidente mediante el inevitable Twitter, advierte que quieren confundir el que no vaya a un evento con que tiene supuestas enfermedades y le adjudicó su ausencia de la Asamblea de la Andi, el gremio que precisamente asocia a industriales y comerciantes, en momentos en que enfrentan un triste crecimiento de la economía colombiana del 0.3% a que era que le querían hacer en ese foro una grosera encerrona.

Pero ni explicó en qué consistía la tal grosera encerrona, ni explicó tampoco porque no acudió esa misma mañana a un diálogo social con su base en Cartagena. Pero en apoyo del presidente salió el ministro Velasco, negando una cosa de lo que nadie lo ha acusado, y no sé dónde se la saca el ministro Velasco que el presidente no está loco, lo cual pueden estar pensando algunos. Sí, pero en realidad la petición de los congresistas sobre el estado de salud del presidente, jamás se ha mencionado que Petro puede estar loco.