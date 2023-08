Hasta la próxima semana Gustavo Petro se reunirá con el Consejo Gremial, luego de dejar plantados a los empresarios

Aunque SEMANA consultó tratando de averiguar el porqué sobre el cambio de agenda, la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño aún no ha dado una respuesta sobre el particular.

Frente a esa situación , SEMANA también intentó insistentemente contactarse con la oficina de prensa de la Casa de Nariño, pero no ha sido posible obtener una respuesta oficial sobre el paradero del presidente Petro o las razones por las cuales no fue al evento de Cartagena, el único que estaba en su agenda.

Presidente Gustavo Petro reapareció con trino sobre Odebrecht, luego de estar ‘desaparecido’ por varias horas

“Pero no fue porque se escaparon a tiempo, no, es porque la misma Fiscalía les permitió irse. Y sabían que si se iban a Brasil no había unos acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento”, sostuvo Petro.

Y agregó finalmente: “Ya después ya pa qué. Y entonces no eran extraditables, no podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana, y sobre todo no se necesitaba que hablara, ellos no hablaron”.