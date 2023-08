¿Dónde está Gustavo Petro? El presidente dejó plantado a un grupo de personas que lo esperaban desde las 7 de la mañana en Cartagena

Se equivocó el presidente Petro: no se va a renegociar el TLC con Estados Unidos, solo será una revisión, según explicó el ministro Germán Umaña

SEMANA ha intentado insistentemente contactarse con la oficina de prensa de la Casa de Nariño, pero no ha sido posible obtener una respuesta oficial sobre el paradero del presidente Petro o las razones por las cuales no fue al evento de Cartagena, el único que estaba en su agenda.

Los asistentes al evento no ocultaron su desesperación: “¿por qué no está aquí?”, mientras que varios funcionarios solo apuntaban a decir: “Ya viene con la ministra”, “respeten”, señalaron otras personas ofuscadas.

El presidente Gustavo Petro no llegó a la reunión que tenía prevista con la Comunidad en Cartagena. La cita era a las 11 @lafm de @rcnradio pic.twitter.com/TihwGuavkn

Cruce de agendas entre la Andi y la Casa de Nariño: ¿el presidente Gustavo Petro dejará plantados a los empresarios?

Pero ahí no para el tema, ya que fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño señalaron que aún no se descarta del todo que el mandatario colombiano no asista al congreso de la Andi, por el hecho de que Petro estará en Cartagena y posiblemente tome la decisión de ir a última hora al evento.