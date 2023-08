“Yo me alcancé a ilusionar”, admite un gobernador totalmente desilusionado con el gobierno Petro

“Yo me alcancé a ilusionar, sí, es cierto. Cuando arranca el gobierno, yo escucho que el presidente Petro tiene un discurso de acuerdos, de consensos, de escuchar, y me alcancé a ilusionar con eso… Tratamos de acercarnos, hicimos varias reuniones, hicieron unos planes de trabajo… Nada de lo que se hablaba en las reuniones sucedía” , aseguró en Vicky en Semana el gobernador Espinosa.

Por lo tanto, Héctor Olimpo Espinosa señaló que tanto para él, como para otros gobernadores, es “extraño” el cambio del gobierno, pues el presidente Petro “se fue alejando y, realmente, hoy en día no hay articulación, ni diálogo. Eso es malo para todo el mundo, tanto para nosotros [los gobernadores departamentales], el presidente, el país, no le sirve a nadie”, apostilló.

Según Espinosa, Mujica le comentó a Petro que “hiciera lo posible por unir al país porque la diferencia con la que había ganado no era una diferencia muy grande, el país estaba muy polarizado y que la misión de él [Gustavo Petro] era como la de reconciliar a Colombia, generar otros consensos... Yo me alcancé a ilusionar con todas esas cosas, pero uno hoy en día no ve claridad política, no hay coherencia, no hay consistencia, las cosas no suceden”.