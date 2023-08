Las salidas en falso del ministro Luis Fernando Velasco ante la grave crisis de seguridad en Colombia

El 1 de mayo de 2023 Luis Fernando Velasco asumió como ministro del Interior en reemplazo de Alfonso Prada, quien ahora es embajador de Colombia en Francia. La designación del caucano, con pocas excepciones, no generó rechazo pues se trataba de un curtido político que estuvo durante varios años en el Congreso de la República y pleno conocimiento de asuntos legislativos.

Sin embargo, con el paso de los meses ha quedado claro que Velasco no tiene manejo de las relaciones políticas, durante el trámite de varias iniciativas del Gobierno fue derrotado y no logró impulsar la agenda social del presidente Gustavo Petro. Además, fue derrotado en la plenaria del Senado ya que fue elegido Iván Name como presidente del Congreso, a pesar del fuerte lobby de Velasco para elegir a Angélica Lozano.

Como si eso fuera poco, en la Comisión Primera del Senado tampoco logró hacer elegir al senador Alexander López del Pacto Histórico en la presidencia de esa célula legislativa que no atendió las peticiones de Velasco y se inclinó por Germán Blanco del Partido Conservador.

Con bastante resignación, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco felicitó a Germán Blanco por la elección. | Foto: SEMANA

Al margen de lo político, el Ministerio del Interior también se encarga de liderar la gestión política del Gobierno para la protección de los derechos y el diálogo nacional; y los planes de seguridad en época electoral.

A pesar del recrudecimiento del conflicto en Colombia y de que los grupos criminales están reinando en varias regiones, Velasco ha tenido varias salidas en falso lo que ha sido interpretado como un desconocimiento de la graves situación de orden público y un desinterés por escuchar los diferentes sectores políticos.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, no pudo hacer que Angélica Lozano, su candidata, llegara a la presidencia del Senado. | Foto: GUILLERMO TORRES

El pasado 30 de junio el registrador Alexander Vega envió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que le pidió garantías de seguridad para las elecciones regionales. En la misiva el funcionario le dijo al mandatario que estaba preocupado por la situación de orden público ya que en muchas regiones podría haber un riesgo de tener que trasladar mesas o no hacer los comicios en esos sectores por la presión de grupos armados.

Aunque la carta era para el presidente Petro, el ministro Velasco respondió despectivamente a la petición. En su desacertada respuesta el ministro dijo que “el gobierno confía en que autoridades electorales harán los correctivos para no tener los problemas de las últimas elecciones de Congreso con más de 500 mil votos que inicialmente no se reflejaron en los resultados que Colombia conoció… insisto, confiamos en la @Registraduria y no le señalamos su tarea, pues esa es una entidad profesional y lo conoce bien”.

El registrador Nacional, Alexander Vega Rocha. | Foto: Colprensa

Es curioso que el jefe de la cartera política y quien hace parte de la Comisión de Seguimiento Electoral que justamente revisa la situación de orden público en Colombia se moleste por un llamado para que las elecciones se puedan adelantar sin problema y no haya afectaciones por cuenta de los delincuentes que están apoderándose de varias regiones.

Pero esa situación se repitió este miércoles -16 de agosto- por un nuevo pronunciamiento de Vega desde el Cauca donde dijo que: “O salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas. Se puede perder todo menos la democracia y las elecciones”, dijo.

Nuevamente al ministro del Interior le molestó esta declaración y afirmó “que el doctor Vega, de buena manera, hace ese llamado de atención, como nosotros de buena manera, le hemos dicho que no se le vuelvan a perder 500.000 votos como se le perdieron hace unos años”.

Y añadió: “él hará su tarea, evitando que se le pierdan los votos, y nosotros haremos nuestra tarea de seguridad logrando que la gente pueda llegar a votar”. El ministro del Interior se refiere a los votos que en el preconteo del 23 de marzo de 2022 no le aparecieron al Pacto Histórico y que fueron encontrados tras instaurar varias reclamaciones por parte de la coalición petrista ante el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades.

Sin embargo, no se comprende por qué Velasco hace esa referencia en medio de un asunto de seguridad sobre del que todo el país está preocupado. Pero además de la pelea con Vega, Velasco también se fue contra los gobernadores del país que han pedido hasta el cansancio que se les escuche por lo que están viviendo en sus regiones y ante la falta de comunicación con el Ejecutivo.

Cumbre de Gobernadores en Bogotá | Foto: Cortesía

Velasco cree que algunos gobernadores, más allá de sus preocupaciones por los problemas de seguridad en sus regiones, actúan por la época electoral. “No me parece prudente que los gobernadores, en período electoral, algunos de ellos, con candidatos propios, quieran convertir ese tema, que debe ser nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro en una conferencia de prensa este miércoles 16 de agosto en el Congreso.

¿Está queriendo decir que los gobernadores hacen política?, le preguntó un periodista.

“No, los gobernadores no hacen política, ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región”, respondió el ministro.

Velasco, visiblemente molesto, le dijo: “ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócrita y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”.

Como era de esperarse, sus palabras generaron molestia entre los mandatarios regionales. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, uno de los más críticos del gobierno de Gustavo Petro, le pidió la renuncia después de llamarlo “incompetente”.

“Un incompetente ministro de gestión gris, ante el llamado de los gobernadores alertando sobre la grave situación de seguridad en el país, sale a responder que el tema es electoral. Sea serio ministro, no le falte el respeto a los colombianos. Los muertos, las masacres y los atentados son reales, aquí el único hipócrita es usted. Renuncie”, le expresó.

Y es que los gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), emitieron un comunicado en el que le reclamaron al Gobierno nacional porque no los están escuchando.

“Con enorme desasosiego los gobernadores de Colombia alzamos -nuevamente- nuestras voces para expresar que, a pesar de nuestros esfuerzos, sentimos cada vez más agotados los canales de comunicación con el Gobierno nacional para lograr que se escuche la voz de las regiones”, reclamaron.

Críticas del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, al presidente Gustavo Petro por las condiciones del cese al fuego con el ELN | Foto: Tomado de @JuanGZuluaga en Twitter / Presidencia

Dijeron que la relación con la Casa de Nariño es fundamental para tomar decisiones efectivas, que permitan frenar el accionar violento de los grupos armados ilegales que, según ellos, “se han fortalecido en los territorios al amparo de las improvisaciones y vacíos de la paz total”.