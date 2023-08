Crisis de seguridad: presidente Petro le ‘mete el acelerador’ a golpes contra grupos criminales, habló de operación histórica

Presidente Petro furioso con el gobernador del Meta por pedir la renuncia del minInterior: “no tiene porque meterse en mi definición del gabinete”

El jefe de Estado estalló contra Zuluaga a través de su cuenta personal de Twitter, parando en seco al gobernador, exigiéndole que no se meta en la definición de su gabinete de ministros.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente Petro le mando un agudo dardo al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, advirtiendo que él no se mete en la definición del gabinete de esa región del país.

“Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional”, trinó Petro.