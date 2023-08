“Duque le subía 200 pesos a la gasolina y salían a crucificar al gobierno; ahora, con crudeza y radicalismo, le suben 600 mensual”

En primer lugar, el congresista de Alianza Verde recordó que, como parte de su trabajo legislativo, intentó mediar para que el precio del combustible no tuviera las alzas que hasta ahora ha registrado. “ Le hicimos una carta a Gustavo Petro en la que le pedíamos que reconsiderara esta decisión radical que ha venido tomando mes a mes desde que se posesionó, pero esa carta no sabemos dónde terminó. No tuvimos contestación ”, dijo.

“Este es un tema que está afectando a todo el pueblo en general y no solamente a los 4.000 más ricos de los que hablaba Gustavo Petro (…). La gente no usa gasolina por hobby (…). Es una necesidad para transportarnos en Colombia y, claramente, terminó esta alza en el precio de la gasolina, afectándolos a todos”, comentó Hernández.

“¿Para qué? -y es la indignación que le está causando a los colombianos-, ¿para pagarle a los bandidos por no roba y por no matar? Es que de dónde van a sacar toda esa cantidad de dinero para pagarle 12 millones al año a un bandido por no robar y no matar. ¿De dónde se va a subsidiar eso? Pues de la platica que los mismos colombianos pagan en sus impuestos o en alzas como estas del combustible”, redondeó el congresista en el espacio de Vicky en SEMANA.