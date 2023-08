Jota Pe Hernández desenmascara en vivo a senadores del Pacto Histórico y destapa por qué no quieren bajarse el salario

“Este debate es absolutamente necesario para el país, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. El pueblo los reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación”, precisó.

“La senadora Zuleta hizo una comparación absurda. Ella no ha sido capaz ni siquiera de votar por un proyecto de ley para bajarse el salario. Pero no fue solo Zuleta, Piedad Córdoba manifestó que los congresistas trabajan como ‘las prostitutas de Hamburgo’ y que cómo era posible que yo les fuera a clavar ese proyecto”, indicó inicialmente.

“Me genera impotencia ver cómo estos senadores creen que los colombianos son idiotas. Cómo puede decir Zuleta que la única forma de reducir los salarios es con acto legislativo. Estos señores se montaron en una nube y de ahí ya no los baja nadie. Muchos congresistas me dijeron ayer que los gastos de representación son parte de su sueldo y que no reciben viáticos. Han inventado de todo para no bajarse el sueldo”, sentenció.