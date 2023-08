“El ministro Luis Fernando Velasco debería reconocer errores”, le dicen gobernadores que pidieron su renuncia

“No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral (...) Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito , y cada uno de nosotros empujará para algún lado”, dijo Velasco el pasado miércoles.

“ Por encima de cualquier asunto personal debe aceptar que la situación no va bien . Que el problema de orden público en las regiones se salió de control, la violencia en buena parte de las regiones de Colombia, que el país sigue creciendo en producción de droga. Y que esos temas no se han abordado con contundencia y que hay una ausencia absoluta de liderazgo del presidente en esta materia; que tiene que asumir las riendas de la política de seguridad gerencial, articularla”, dijo Olimpo en Vicky en SEMANA.

Además, el gobernador de Sucre dijo que Velasco no era “coherente”, al referirse a la supuesta intención de los mandatarios departamentales en hacer política.

“A nosotros en qué nos va a favorecer decir que la seguridad en nuestros territorios, el orden público no está bien. Qué tipo de campaña es, si eso nos perjudica a nosotros también. Nosotros tenemos un grito desesperado porque no hay una articulación con el presidente en materia de seguridad; que la política de la ‘paz total’ es absolutamente errática, sin método, es una política sin carácter, es una política que no fija unos límites, unas cercas claras”, agregó Olimpo.