¿Qué opina María Isabel? Otra brecha de género: ¡las canas!

A las 6:10 minutos de la mañana, ¿qué opina María Isabel hoy martes 28 de noviembre en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a que no hay derecho a que encima de las diferencias de sexo, que entre otras cosas, les otorga todavía mejores oportunidades, laborales y salariales a los hombres. Que no tienen que padecer los avatares de nueve meses de embarazo, que no tienen que aguantar la visita mensual de la menstruación y que no quedan en la mayoría de las veces de madres cabeza de familia, porque las mamás difícilmente abandonamos a nuestros polluelos, mientras los hombres se largan con la primera pierna con faldas y que les se les pasa por los ojos, generalmente más joven que sus parejas para vivir vidas más emocionantes.