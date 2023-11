Petro y los verdes están enfrentados, pero el partido seguiría en el gobierno, al menos hasta febrero. Varios quieren seguir cercanos a la Casa de Nariño

“Uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el Gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, importante a través de institutos como el Icetex y hacer oposición. Este presidente es muy generoso porque les permite a los que están disfrutando del gobierno hacer toda la oposición, a pesar de que disfrutan de las posiciones en el alto Gobierno que se las hemos negado a nuestros propios militantes”, reconoció Jaramillo.

Además de congresistas del Partido Conservador, Centro Democrático y La U, algunos representantes de la Alianza Verde no asistieron a la plenaria porque el abogado y excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez los recusó . Sobre su decisión frente a Petro, la Alianza Verde anunció que se dará a conocer este lunes a las 3:00 de la tarde en una dirección nacional.

Aunque el ambiente está caldeado y en contra de Petro en algunos sectores, SEMANA confirmó que aún no hay mayorías para que la colectividad salte a la independencia. Quienes deciden son 63 directivos, entre ellos, 23 congresistas y 40 personas que hacen parte de las delegaciones regionales donde el petrismo tiene representación. Todos están convocados a la reunión en Bogotá.

No obstante, no creen necesario que un salto de garrocha hacia la oposición a Petro deba darse en este momento porque sería enviarle un mensaje a la opinión pública de que las afirmaciones de Jaramillo son ciertas. El cuarto codirector es el profesor Antanas Mockus, quien no ha fijado una posición. Su esposa, Adriana Córdoba, es la embajadora de Colombia en Dinamarca.