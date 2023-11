Debate a la reforma a la salud no avanza tras cisma en la Alianza Verde e independientes por declaraciones del ministro Jaramillo

Jaramillo se refirió en una rueda de prensa, luego de finalizada la cita entre Petro y Uribe, a los partidos que no han permitido el curso normal de la reforma, como el Partido Verde.

“Nosotros estamos prestos, pero uno no puede tener representación en el Gobierno, representación en el Sena, en institutos como el Icetex, y hacer oposición”. Con la afirmación, el ministro se refirió a Mauricio Toro, quien es presidente del Icetex y pertenece a la Alianza Verde.

Aseguró que las declaraciones del director de la cartera de Salud son “temerarias y abusivas”. “Al Partido Verde no se le chantajea con puestos para apoyar la reforma a la salud, nosotros pensamos en el país y votamos con criterio y responsabilidad”, comentó.

Nada que avanza la reforma

Según la agenda de la Cámara de Representantes, la discusión de la iniciativa empezaba a las 10:0 a.m. pero inicio sobre las 11:30 a.m., en medio de los sinsabores para el Centro Democrático que en cabeza de Uribe le pidió al Gobierno de Petro que retirara la reforma ante lo cual la respuesta fue un rotundo no.