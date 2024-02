¿Qué opina María Isabel? Pobre fusible

¿Qué organización deportiva del mundo pregunto, empezando por el fútbol, no es un negocio y lo hace por pura caridad? No nos digamos mentiras, aquí la ‘paganini’ fue la pobre fusible de la ministra Astrid y el responsable es el alto gobierno, arrancando por el ministro de Hacienda, que no apoquinó el dinero para asegurar la sede y rematando con el presidente cósmico que no tuvo la voluntad política.